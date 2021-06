Junho Violeta: Assistência Social realiza capacitação voltada para garantia dos direitos da pessoa idosa

Teve início na manhã desta segunda-feira (14) processo da capacitação da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência para fortalecimento dos direitos da pessoa idosa. A ação faz parte do calendário alusivo ao dia 15 de junho, quando se celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O mês de junho é dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa e tem o objetivo de abordar medidas para prevenir e identificar situações de violência, negligência e abuso contra os idosos.

A formação tem como público alvo os profissionais que atuam da rede do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e profissionais e dos serviços socioassistenciais. As atividades seguem até a próxima quarta-feira (16), sempre no período matutino, de forma remota pela plataforma Google Meet.

Entre os temas abordados estão: o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- Transporte: Parada Legal, Saúde, Educação, Assistência Social- Benefício de Prestação Continuada- BPC, Inserção nos Serviços Socioassistenciais e IPTU- Isenção de pagamento; Articulação em Rede- Violação de Direito da Pessoa Idosa- Criação da Delegacia (Processo Histórico), principais atendimentos e o Papel da Promotoria na garantia do direito da pessoa idosa.

“Além de chamar atenção da população sobre esse importante tema que dever ser amplamente discutido e divulgado, atuamos no embasamento dos profissionais para o atendimento. Um profissional qualificado e com amplo conhecimento do assunto poderá atuar com maior eficácia”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

“Visando manter a rede articulada e integrada a Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, hoje, objetiva mobilizar e sensibilizar a rede no intuito de promover e assegurar a participação da pessoa idosa na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida”, acrescentou a secretária adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa.

As ações relacionadas a garantia dos direitos da pessoa idosa em Cuiabá serão realizadas durante todo o mês de junho. O mês de junho ganhou a cor violeta para destacar a conscientização e o combate à violência contra os idosos, sendo instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU.

“Neste atual momento que a sociedade vivencia a maior crise sanitária, os números de violência doméstica cresceram mundialmente, e esse fato se tornou um desafio muito grande para gestores e operadores do sistema de garantia de direitos qual atuam visando assegurar os cuidados voltados a pessoa idosa”, complementou a coordenadora Técnica de Gestão da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Patrícia Aparecida de Arruda Cavalcante.

“Dentre as metas propostas pelo prefeito Emanuel Pinheiro está a promoção do suporte necessário aos idosos assistidos pelo município. Faz-se oportuno ressaltar que a Prefeitura conta com três unidades dos Centros de Convivência para Idosos- CCI’s, onde são ofertados serviços voltados para esse público. A gestão Emanuel Pinheiro tem uma atenção especial com os nossos idosos. Cabe então, a nós, trabalharmos para oferecer todo atendimento com excelência”, completou Ferreira.

Unidades- O município de Cuiabá conta com três unidades voltadas ao atendimento da pessoa idosa. Nos Centros de Convivência dos Idosos- CCI’s Maria Ignês, João Guerreiro, Padre Firmo e Aidee Pereira os idosos contam com vasta programação que garantem melhor qualidade vida. Além também, de ser o ponto de referência para auxilio em relação aos benefícios garantidos.