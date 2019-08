Júnior Mendonça defende 'devassa' contra postos e distribuidoras de combustíveis irregulares

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Nessa quinta-feira (29), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD)- Nininho, esteve presente à agenda com o presidente da República Jair Bolsonaro no Palácio Planalto. A reunião, articulada pelo governador Mauro Mendes e o líder da bancada federal Neri Geller (PP), discutiu pautas sobre moratória da soja, a situação do agronegócio em Mato Grosso, a liberação dos recursos do Fundo Estadual de Auxílio à Exportação(FEX), a inauguração da Universidade Federal de Rondonópolis.

Os deputados estaduais da região sul na oportunidade levaram ao ministro Chefe da Agência Geral da União (AGU), André Luiz Mendonça, a preocupação da situação de Jarudore, distrito de Poxoréu que enfrenta uma ação judicial de desocupação de uma área de 3.660 ha que já obteve decisão em primeira instância para ser declarado território indígena da tribo dos Bororos.

Com o apoio do deputado federal José Medeiros e do senador Wellington Fagundes, o prefeito Nelson Paim (PDT) e vereadores de Poxoréu tiveram acesso à reunião juntamente com os parlamentares.

“Eu acredito que nos próximos dias vamos receber boas noticias sobre a situação de Jarudore, acompanho essa batalha judicial desde o início, as famílias que estão lá são sinônimo de muitas gerações, tem muita história naquela região, inclusive a força da Agricultura Familiar”, avaliou o deputado Nininho.

“Não vamos desmerecer os povos indígenas, mas temos que ser coerentes com a situação, como disse o meu amigo deputado José Medeiros ‘muitas áreas, eram indígenas’, já pensou se tudo retornasse? A justiça vai reconhecer o merecimento dessas famílias”, ratificou o parlamentar.

Sobre o FEX, o presidente Jair Bolsonaro está analisando juntamente com a equipe econômica a possibilidade de liberar o valor de R4 4 bilhões, caso ocorra a verba será rateada entre os Estados exportadores e MT deve receber do montante o valor de R$ 1 bilhão.

Da bancada federal também participaram os deputados federais Dr. Leonardo (Solidariedade), Juarez Costa (MDB), José Medeiros (Podemos), Nelson Barbudo (PSL); os senadores Jaime