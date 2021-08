Junta Recursal mantém multa efetuada pelo Procon à hospital por majoração abusiva no valor de consultas

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Antônio Ferreira Valentim, com 20% dos votos, foi a vencedora do Concurso criado pela Rede Comper de Supermercados, para incentivar crianças de escolas públicas. A iniciativa, além de uma ação cultural é também uma grande ação social. Na edição 2021 do prêmio, participaram escolas do Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, divididas em três grupos. A escola vencedora, localizada no bairro Barbado, atende 213 estudantes, da Educação Infantil (Pré I e II) ao Ensino Fundamental (do 1º ao 3º Anos). A premiação, no valor de R$ 10 mil, foi entregue na tarde desta segunda-feira (16) e será investido na aquisição de materiais pedagógicos que possam agregar no aprendizado dos estudantes e melhorar o ambiente escolar.

Os segundo e terceiro lugares ficaram respectivamente com as EMEB Profª. Rita Caldas Castrillon, localizada no bairro São Benedito, Loteamento Jardim Ubatã e Prof. Ezequiel Pompeu, localizada no bairro Araes. “Um merecido reconhecimento pelo serviço e dedicação aos profissionais em meio à maior crise sanitária já vivenciada”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

O concurso

O prêmio lançado em abril, comemora a Páscoa. Cada uma das escolas participantes é representada por 1 (uma) escultura no formato de cabeça de coelho, confeccionada em fibra de vidro. Este ano, em razão da pandemia e das medidas necessárias de distanciamento físico, as esculturas foram personalizadas por um artista plástico local. Cada escola em contato direto com o artista plástico alinhou as características e diretrizes para a elaboração da escultura que participou de uma votação popular.

De Cuiabá, participaram do concurso as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Antônio Ferreira Valentim, 08 de abril (localizada no bairro Bela Vista), 12 de Outubro (no Itamarati), Prof. Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira, Deputado Ulisses Silveira Guimarães (Ouro Fino), Pedrosa de Moraes e Silva (no Novo Paraíso), Profª. Rita Caldas Castrillon, Profª. Francisca Figueiredo de Arruda Martins (no Jardim Eldorado), Orzina de Amorim Soares (no Jardim Vitória) e Profª Maria Dimpina Lobo Duarte.

Premiação

A diretora da EMEB António Ferreira Valentim, Maria Elisa de Oliveira Ribeiro contou que toda a comunidade escolar se envolveu no projeto, por meio dos grupos de WhatsApp e outras plataformas, e o tema escolhido foi a cultura regional e o incentivo ao uso de máscaras. “Este é o segundo ano que a escola se inscreve e, mesmo no período da pandemia, houve a participação de toda a comunidade escolar. Os pais se mobilizaram para votar e o resultado foi muito bom”, comentou Maria Elisa.

No segundo lugar, EMEB Profª Rita Caldas Castrillon quis incentivar as crianças e adultos com mensagens positivas e no terceiro lugar, a EMEB Prof. Ezequiel Pompeu homenageou as mães. As esculturas foram personalizadas pelos artistas plásticos Adriano Figueiredo e Nathan Henrique.