Junto com secretários municipais, vereador solicita conclusão e novas obras para Cuiabá

Gabinete Vereador Entre as solicitações está a construção de uma cozinha industrial no Centro Comunitário do bairro Grande Terceiro

Os pedidos foram feitos durante a inauguração do novo sistema de abastecimento de água na região do Sucuri





Cumprindo agenda de trabalho, o vereador por Cuiabá Eduardo Magalhães (Republicanos) esteve na inauguração do novo Sistema de Abastecimento de Água (SAA), na região do Sucuri / Ribeirão do Lipa.



Junto com o líder comunitário Paulo Peixe solicitou a Prefeitura de Cuiabá, a construção de uma cozinha industrial no Centro Comunitário do bairro Grande Terceiro.



Já no bairro Jardim Califórnia, junto com o os secretários municipais, Vanderlúcio Rodrigues e João Hauer pediu a construção de uma área de lazer, e limpeza na praça do bairro, além da conclusão de outra obra no bairro que servirá de área de recreação para a comunidade.



Nas pautas também estão diversas indicações:



Operação tapa buracos na Avenida Jockey Clube, localizada no Bairro Jockey Clube.



Operação tapa buracos na Rua T-1, localizada no Bairro Parque Cuiabá.



Operação tapa buracos na Rua Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro Chácara dos Pinheiros.



Operação tapa buracos na Rua das Palmeiras, localizada no Bairro Real Parque.



Operação tapa buracos na Rua Vinte e Cinco, esquina com Avenida D, localizada no Bairro Residencial Coxipó. Leia mais: Primeira-dama busca arrecadar cinco mil kg alimentos por dia com 'Dia D'



Operação tapa buracos na Rua Carlos Chagas, localizada no Bairro Jardim Leblon.



Operação tapa buracos na Rua Quatorze, localizada no Bairro Bela Vista.



Operação tapa buracos na Rua Virgílio Alves Corrêa, localizada no Bairro Goiabeiras.



Operação tapa buracos na Rua U- 5, localizada no Bairro Parque Cuiabá.



Operação tapa buracos na Rua 27, localizada no Bairro Pedra 90 Etapa 1.



Operação tapa buracos na Avenida Perimetral 2, localizada no Bairro Pedra 90 Setor 3.



Operação tapa buracos na Rua P, localizada no Bairro Pedra 90 Etapa 3.



Operação tapa buracos na Rua Acre, localizada no Bairro CPA II.



Asfaltamento na Rua O-4, localizada no Bairro Parque Cuiabá.



Asfaltamento na Rua D, localizada no Bairro Parque Atalaia.



Asfaltamento na Rua Paulo Rabelo, localizada no Bairro Jardim Industriário II.



Rua B, localizada no Bairro Parque Atalaia.



Asfaltamento na Rua 10, localizada no Bairro Jardim Industriário II.



Asfaltamento na Rua V, localizada no Bairro Parque Atalaia.



Asfaltamento na Rua F, localizada no Bairro Parque Atalaia.



Asfaltamento na Rua Dezesseis, localizada no Bairro Parque Cuiabá.



Asfaltamento na Rua B, localizada no Bairro Parque Cuiabá. Leia mais: Limpurb promove curso de capacitação para equipes que realizam poda e corte de árvores



Asfaltamento na Rua 12 B, localizada no Bairro Santa Laura 2.



Asfaltamento na Rua F, localizada no Bairro Parque Cuiabá.



Asfaltamento na Rua Porfírio da Silva, localizada no Bairro Santa Laura.



Troca de Lâmpada e braço do poste de iluminação pública na Avenida





Integração na altura da Rua 16 e 17, localizado no Bairro Pedra 90 Etapa 1.



Troca de lâmpada e braço do poste de iluminação pública na Avenida





Integração V, na altura da Rua 18, localizada no Bairro Pedra 90 Etapa 1.



Troca de Lâmpada de iluminação pública do poste localizado na Rua 33.





Quadra 159 na altura do número 13, Bairro Pedra 90 Etapa 1.



Troca de Lâmpadas de iluminação pública na Rua 33 Quadra 159, em frente à Casa Número 17, localizada no Bairro Pedra 90 Etapa 1.



Limpeza da lateral da pista da Avenida Santa Laura, localizada no Bairro Santa Laura.



Limpeza da lateral da pista na Rua 8, localizada no Bairro Altos do Parque 2



Recuperação de uma tampa de bueiro localizada na Rua 1, localizada no Bairro Nova Esperança 3.

Stephanie Romero/Gabinete Vereador Eduardo Magalhães