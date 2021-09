Juscimeira e Brasnorte terão postos de atendimento do Sine

Dois postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), serão implantados nos municípios de Brasnorte e Juscimeira, respectivamente a 587 km e 162 km de Cuiabá. As assinaturas para formalizar as solicitações dos serviços do órgão foram firmadas na tarde desta quarta-feira (29.09), no gabinete da secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho. O processo será encaminho para validação na Coordenação Geral do Sine, em Brasília.

A secretária Rosamaria Carvalho destacou que a instalação das unidades do Sine trará muitos benefícios para os municípios beneficiados, fomentando a intermediação de mão de obra. “São serviços importantes no que se refere a trabalho que beneficiam a população”.

Com as unidades em funcionamento a população contará com todos os serviços do Sine, como a intermediação de mão de obra, com atendimento ao trabalhador e ao empregador; habilitação de seguro-desemprego; e atendimento orientado para cadastro e acesso a Carteira de Trabalho Digital.

A secretária adjunta de Cidadania da Setasc e presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Rosineide Porcionato, reforçou que a instalação das unidades nesses municípios atendem a um pedido dos prefeitos envolvidos e que parcerias como essas, firmadas com os municípios, trazem melhorias para toda a sociedade.

Para o prefeito de Brasnorte, Edelo Ferrari, o momento é de agradecimento. “Hoje é um marco na história de Brasnorte. Quero agradecer a receptividade de todos vocês, a Rosamaria e toda a equipe aqui. Parabeniza-las pela ação”.

O prefeito de Juscimeira, Moisés dos Santos, também ressaltou a importância do Sine na região e garantiu que nos próximos 30 dias a unidade estará em funcionamento.

Atualmente, há no Estado 31 postos do Sine instalados em 28 municípios mato-grossenses. Veja a lista completa das unidades AQUI.

FÓRUM DO TRABALHO

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso, Rosamaria Carvalho, foi escolhida novamente como representante da Região Centro Oeste no Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (Fonset). A votação da nova diretoria do colegiado ocorreu durante reunião em Brasília, nesta quarta-feira (29.09).