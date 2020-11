Justiça Eleitoral interditará Avenida do CPA no sábado e domingo

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso informa que fará a interdição de 1,3 km da Avenida Rubens de Mendonça (AV. do CPA) em frente ao prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

No sábado (28.11), a interdição será parcial a partir das 06 horas. Já das 18 horas do sábado até às 21 horas do domingo (29), as duas pistas serão interditadas.

Por Daniel Dino – No sábado (28.11), a interdição será parcial a partir das 06 horas, sendo realizada apenas na faixa sentido Centro-CPA, iniciando-se na rotatória do Parque Massairo Okamura, indo até a Avenida Thomé Fortes (esquina do Bope). Já das 18 horas do sábado até às 21 horas do domingo (29), as duas pistas serão interditadas (Centro-CPA e CPA-Centro) no mesmo trecho.

O tráfego de veículos no local será exclusivo para servidores e demais colaboradores que estiveram a serviço da Justiça Eleitoral, bem como delegados/fiscais de partidos e coligações devidamente credenciados. Os veículos estarão identificados com o dístico da Justiça Eleitoral.

As interdições serão feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da PM/MT. A medida está prevista no Plano de Segurança Orgânico, criado por uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT) e que será aplicado, no dia da eleição, no prédio do Tribunal. A apuração e totalização dos votos do segundo turno das Eleições Municipais de Cuiabá acontecerá novamente nas dependências do Tribunal.

O Plano de Segurança Orgânico prevê a presença de policiais militares, viatura de combate a incêndio, viatura de busca e salvamento, ambulância com médico socorrista, controle armado de acessos e rondas ostensivas da Rotam nos entornos do prédio do TRE-MT.

As medidas de segurança foram previstas e aprovadas pelo Gabinete de Gestão Integrada das Eleições 2020 (GGI), órgão composto por representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Casa Militar, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Militar de Bombeiros, Secretaria de Mobilidade Urbana, além do apoio das empresas de energia e de comunicação.