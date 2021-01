Justino Astrevo

Há 30 anos atuando no serviço público nas áreas da Participação Comunitária Urbana e Rural, em solução de questões por meio de mutirões e cooperação mútua nos seguintes cargos: – Assessor Administrativo na Câmara Municipal de Cuiabá; -Diretor Operações Urbanas –PMC; -Secretário Adjunto Secretaria de Administração – PMC; – Assessor Parlamentar de Bancada Assembleia Legislativa de Mato Grosso; – Chefe de Gabinete Vice Governador – MT; – Secretário Adjunto de Transporte- MT e Coordenador de Mutirões do Governo de MT; – Secretário Adjunto Casa Civil-MT; – Delegado da SUNAB – MT; – Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Sócio Ambiental do Vale do Rio Cuiabá – MT REGIONAL – Gov. de MT; – Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana – MT; – Secretário Adjunto de Direitos Humanos – MT; Presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas-MT; – Secretário Adjunto de Justiça do Estado de Mato Grosso; – Presidente do Plano Estadual de Enfrentamento as Drogas no Estado de MT; – Diretor de Patrimônio, Administrativo e Financeiro do MTPAR.