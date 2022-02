Kalil antecipa salário de fevereiro com enquadramento total por nível

Compromisso assumido, compromisso cumprido. Assim o prefeito Kalil Baracat anunciou a antecipação do salário trabalhado do mês de fevereiro para essa sexta-feira, 25 de fevereiro, bem como a segunda parte da correção salarial dos servidores de carreira que foram enquadrados por nível.

“No salário de janeiro pagamos 7% de reajuste para todos os servidores públicos de Várzea Grande e agora no salário de fevereiro aconteceu o enquadramento total por nível, ou seja, alguns servidores que tinham mais de três níveis para subir por causa do interstício a que todos os servidores de carreira tem direito”, frisou Kalil Baracat apontando que os servidores públicos são a mão do Poder Executivo na execução de uma saúde de qualidade, uma educação de nível, segurança sempre presente, ação social efetiva e obras estruturantes que valorizam a cidade e seus imóveis e garantem respeito a população e seus anseios.

Kalil Baracat lembrou que ele e todos os demais servidores públicos existem para atender a população e prestar serviços de qualidade. “Existimos para atender a população, eu por vontade popular e prazo limitado, os demais através de suas carreiras, portanto, quando resgatamos um compromisso assumido com os servidores é porque estamos atendendo aos anseios da cidade e de sua gente por serviços públicos de qualidade”, disse ele.

A folha de pagamento de Várzea Grande soma mais de R$ 33 milhões e atende a todos os servidores públicos de carreira, comissionados, contratados da Prefeitura Municipal, da Previdência de Várzea Grande (PREVIVAG) e do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) e já vem com nos valores dos encargos sociais como determina a legislação e sinaliza para o mercado consumidor, seja de empresas ou indústrias, de que estes recursos circulam na economia, geram emprego e renda e permitem que todos planejem suas obrigações.

O provento, referente a fevereiro, não apenas será feito de acordo com calendário de pagamentos elaborado no começo do ano pela equipe econômica do Município, bem como traz correções que vão adicionar recursos aos salários dos servidores. O primeiro deles é o cumprimento de um anúncio feito ainda em outubro do ano passado da correção do nivelamento por tempo de serviço dos servidores, atualizando o Plano de Carreiras, Cargos e Salários de Várzea Grande (PCCS).

No mês passado, a folha de janeiro já foi paga com a correção de 7% relativa à Revisão Geral Anual (RGA). Os dois compromissos foram cumpridos pelo prefeito Kalil Baracat e estão em linha com seu plano de governo voltado à valorização do capital humano da Administração Pública Municipal.

“O prefeito Kalil Baracat tem acompanhando e cobrado, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os limites para gastos com o funcionalismo público, a valorização dos servidores públicos como um todo”, disse o secretário de Administração, Anderson Silva, sinalizando que a equipe econômica tem uma pauta extensa que vai ser percorrida e executada nos quatro anos de gestão e que significam salários pagos rigorosamente dentro do calendário, melhorias significativas no poder de compra dos salários, realização de novos concursos públicos e outras vantagens que estão sendo planejadas para serem executadas, disse o titular da Pasta de Administração.

Anderson Silva assinalou que a próxima etapa será corrigir as distorções em relação ao enquadramento por classe, contemplando os servidores que buscam mais conhecimento por meio de cursos de pós-graduação, como por exemplo, especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados. A meta do Município é de que estes processos relativos ao enquadramento dos servidores, seja por nível ou classe, passem a ocorrer de forma automática.

Kalil Baracat reforça que o ano mal começou e que duas atualizações sobre salário e enquadramentos dos servidores foram feitas, ações essas que diretamente corrigem salários e que vão se materializar em um rendimento mais adequado para a nova realidade de inflação que todos estão enfrentando, sejam pessoas físicas, jurídicas ou mesmo servidores públicos.