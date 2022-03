Kalil anuncia 12,84% de reajuste para professores retroativo a janeiro

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat acompanhado do secretariado municipal participa nesta sexta-feira (04), da abertura oficial das festividades de Nossa Senhora da Guia, padroeira da cidade. A festa religiosa reúne centenas de devotos com a procissão penitencial que inicia às 04h30 da manhã, com a concentração na igreja Nossa Senhora do Carmo, o cortejo religioso segue até a Igreja Nossa Senhora da Guia, com missa de abertura das festividades, às 06h e também o tradicional chá com bolo.

“É muito bom a comunhão desta festa religiosa tradicional da padroeira de nossa cidade. As comemorações em homenagem à santa integram também a programação de aniversário de 155 anos de Várzea Grande, são dois eventos significativos tanto no aspecto cultural quanto no religioso do várzea-grandense. A festa de Nossa Senhora da Guia reúne famílias tradicionais, devotos, fiéis, líderes religiosos em momentos de comunhão, tradição, cultura, fé, esperança e religiosidade há mais de um século e meio”, sublinhou o prefeito, Kalil Baracat.

Com mais de um século de devoção à Santa Padroeira, a programação se estende até dia primeiro de maio integrando as festividades de aniversário de 155 anos Várzea Grande. Vale destacar que a tradição religiosa durante o mês de março conta com novena, programação da bandeira, visitas às comunidades e aos órgãos municipais. No encerramento que ocorre em 01 de maio, haverá a missa festiva com alvorada, procissão, feira gastronômica, artesanal e cultural.

HISTÓRIA – A mais antiga Igreja Católica de Várzea Grande se localiza na região central da cidade, foi construída em 1892 por famílias tradicionais da cidade, a Igreja é patrimônio histórico, e possui bom estado de conservação. Nossa Senhora da Guia é um marco para a fundação da cidade, símbolo de um movimento religioso há mais de um século.

Pauta – Abertura oficial da festa religiosa de Nossa Senhora da Guia

Local – Igreja Nossa Senhora do Carmo, Avenida Filinto Muller, Centro de Várzea Grande

Dia – Nesta sexta-feira, 04 de março

Horário – 04h30 manhã