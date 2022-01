Kalil anuncia a retomada dos mutirões de vacinação contra a Covid-19 e reforça as regras de biossegurança

A medida anunciada ainda em outubro desse ano virou lei e passa a valer já no primeiro dia de 2022. O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, sancionou a Lei de número 4.864/2021 que garante a recomposição aos servidores públicos do município de Várzea Grande. O ajuste de 7% vai beneficiar cerca de 3 mil servidores efetivos com a alteração das tabelas salariais. O pagamento de janeiro, que deve ser feito até o dia 31 do referido mês, já virá acrescido da correção.

A lei que trata da recomposição está publicada na edição de ontem (29) do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso. O texto apresenta todas as categorias beneficiadas – níveis elementar, médio e superior – e traz ainda a projeção dos novos valores de acordo com o nivelamento de cada servidor. A lei não se aplica aos servidores da Educação, cuja recomposição é feita de maneira diferenciada.

Como frisa o prefeito, ao longo do seu primeiro ano de mandato muitas promessas de campanhas puderam ser concretizadas, entre elas foi justamente poder olhar de forma mais cuidadosa sobre o servidor. “Todas as famílias foram impactadas pelos desdobramentos da pandemia. O custo de vida aumentou e nesse momento o que podemos fazer é tentar ao menos a reposição da inflação, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos com pessoal, sob pena de sanções sérias severas aos gestores”.

Mais que a reposição, o prefeito reforça que a partir de fevereiro os servidores terão ainda a atualização de nivelamento de suas categorias, o que diretamente, também corrige o salário. “Serão duas alterações que vão se materializar em um salário mais adequado para a nova realidade que enfrentamos”.

Kalil pontua que a sua gestão teve um primeiro ano coroado de realizações, mesmo vivenciando um momento totalmente conturbado da história e cheio de impactos negativos para todos os setores e segmentos. “Mesmo assim, com boa vontade e zelo aos recursos públicos, cifras originadas pelo pagamento de impostos da população, pudemos contabilizar realizações em todos os segmentos, especialmente em infraestrutura e no funcionalismo. Demos primeiros passos firmes nesse ano e acredito que demonstramos ao longo desses doze meses que a gestão do prefeito Kalil vai tratar a cidade em sua plenitude e que podemos avançar ano-a-ano. Estamos só no começo de todas as realizações que estão projetadas e prometidas”.