Kalil anuncia calendário de salário 2021 e garante que avanços irão continuar

Demonstrando saúde financeira e rigoroso controle entre as receitas e despesas, Kalil Baracat, prefeito de Várzea Grande, anunciou durante reunião ampliada do secretariado, o Calendário Salarial de 2021 com toda previsão de datas de pagamento das 13 folhas do referido exercício financeiro e sinalizou que vai trabalhar nos próximos quatro anos em busca da valorização do funcionalismo público.

“Temos compromisso com os servidores, pois eles são uma parte importante e fundamental na execução das políticas públicas em todos os setores, principalmente os essenciais como saúde, educação, segurança, social e obras, realizando o atendimentos para a população, por isso, e respeitando a lei e os limites vamos trabalhar para que esses trabalhadores sejam reconhecidos”, disse Kalil Baracat assinalando que no atual momento existem limitações legais para aumento nos gastos com salários e vantagens do funcionalismo.

Este é o terceiro ano consecutivo que Várzea Grande divulga o calendário anual de pagamento dos servidores ativos e inativos. Para o prefeito, isto demonstra o comprometimento com o funcionalismo público e respeito para com a cidade, comércio e a indústria, pois todos podem planejar suas vidas.

“Os salários serão pagos no mês trabalhado”, disse a secretária de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro que juntamente com os secretários de Planejamento, João Carlos Cardoso e de Administração, Anderson Silva, somados aos presidentes do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) e do Instituto de Previdência de Várzea Grande (PREVIVAG), Carlos Alberto Simões Arruda e Juarez Toledo Pizza, respectivamente compõem o universo total do corpo de servidores públicos de Várzea Grande.

“Ao longo destes quatro anos de administração vamos cumprir rigorosamente as datas estabelecidas no calendário de pagamentos. Esse é um compromisso da nossa gestão para garantir que cada família possa gerir seus recursos com antecipação. Posso afirmar isso devido ao planejamento realizado pelas secretarias de Gestão Fazendária e de Administração que levam em consideração equilíbrio fiscal, ajuste permanente das contas públicas e as previsões de arrecadação”, afirmou.

O calendário começa a ser cumprido amanhã, dia 29 de janeiro, quando cerca de 8 mil servidores públicos ativos e inativos, recebem o salário de janeiro, somando cerca de R$ 31,7 milhões entre salários e encargos. “Mais do que segurança aos nossos servidores chefes de família, a folha em dia é uma grande aliada da atividade econômica local, porque sabe que pode contar com essa injeção mensal de recursos o que gera emprego e renda, assim como as obras públicas executadas que movimentam toda a economia local”, acrescentou o prefeito, estimando que direta e indiretamente as obras executadas pela administração pública gera 10 mil empregos diretos e indiretos na economia.

A secretária de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro, pondera que Várzea Grande, vem nos últimos anos adotando medidas eficientes em busca de melhores resultados para a cidade e para sua população, para o funcionalismo público e fornecedores. E lembra que está vetado aumento de gastos com o funcionalismo público por causa do momento de pandemia.

“A medida vale para quaisquer âmbitos funcionais, municípios, estados e a capital federal e está prevista na Lei complementar 173 de maio do ano passado e Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus a estados e municípios. Mas é importante salientar que a saúde financeira de Várzea Grande vai bem e vamos continuar trabalhando para honrar todos os compromissos conforme orientação do nosso prefeito e planejar futuras melhorias nos ganhos do funcionalismo”, esclarece a secretária.

Já o secretário municipal de Administração, Anderson Nascimento Silva, avalia que a divulgação do calendário anual de pagamento é uma maneira de ajudar o servidor a programar suas obrigações, pois ele já sabe quando vai receber e pode agendar seus compromissos. “A Secretaria de Administração entende que o calendário de pagamento é uma prioridade e uma forma de agir com transparência e respeito ao servidor. É uma determinação do prefeito Kalil Baracat e a Secretaria não medirá esforços para fazer cumprir o que está na lei”, disse.

CONFIRA AS DATAS:

Janeiro – 29 de janeiro

Fevereiro – 26 de fevereiro

Março – 31 de março

Abril – 30 de abril

Maio – 28 de maio

Junho – 30 de junho

Julho – 30 de julho

Agosto – 31 de agosto

Setembro – 30 de setembro

Outubro – 27 de outubro

Novembro – 30 de novembro

Dezembro – 30 de dezembro

Décimo Terceiro Salário – 20 de dezembro