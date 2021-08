Kalil anuncia novos investimentos e inauguração da nova ETA Cristo Rei

“Essa foi uma demonstração de que Várzea Grande tem saúde financeira, cumpre com suas obrigações e que investir em obras é assegurar qualidade de vida para a população”, comemorou o prefeito Kalil Baracat sinalizando que o muito que tem feito é decorrente do fato de ter herdado uma gestão, da então prefeita Lucimar Sacre de Campos, equilibrada, eficiente e principalmente com amplas chances de continuar avançando e crescendo dentro do que espera a população.

“De uma coisa as pessoas de Várzea Grande podem ter a certeza. Vamos melhorar e muito o sistema de abastecimento de água e se possível e continuarmos contando com o apoio político e financeiro queremos tornar a segunda maior cidade de Mato Grosso, abastecida com água de qualidade e todos os dias”, disse Kalil Baracat.

Com a captação desses recursos, juntamente com outros R$ 20 milhões já investidos pelo Executivo municipal nos primeiros seis meses de gestão, será possível entregar em outubro a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Grande Cristo Rei, unidade que juntamente com outras ações permitirá que se avance na busca de solução para os problemas da falta de água em Várzea Grande.

“Sabemos que cada centavo investido em infraestrutura, especialmente em saneamento básico, reverbera de forma positiva na saúde coletiva da população e permite que se economize em saúde pública”, disse o prefeito Kalil ao anunciar a entrega da nova ETA que produzira 320 litros de água por segundo ou 27 milhões de litros de água por dia para atender 72 bairros do Grande Cristo Rei e Adjacências.

Ainda em sua fala, Kalil reforçou que a busca por soluções no abastecimento de água na cidade foi compromisso de campanha e que até o final de sua gestão, ao longo de quatro anos, Várzea Grande – mesmo crescendo a população em cerca 9% ao ano – produzirá mais água que a real necessidade diária dos cerca de 300 mil habitantes. “Entregaremos a ETA do Grande Cristo Rei, temos sinalização para construção em conjunto com o governo do Estado da ETA Chapéu do Sol e ainda vamos ampliar a ETA do Bonsucesso. Com a do Cristo Rei em operação teremos um reforço no atendimento de todo o restante da cidade, porque as ETAs da Júlio Campos e da Ulisses Pompeo ficarão exclusivamente para o atendimento do Centro e dos demais bairros da cidade. A ETA do Cristo Rei, por exemplo, vai fornecer 320 mil litros por segundo, ou 27 milhões de litros por dia”, completou.

Sobre o ritmo de trabalho de sua gestão, Kalil reforçou que de janeiro a junho, nos primeiros seis meses a frente da prefeitura, entregou 70 quilômetros de pavimentação, sendo 35 quilômetros de vias revitalizadas (recape) e outros 35 de pavimento novo. “Além do ponto final sobre a questão da água, chegaremos a 2024 com 250 quilômetros de asfalto novo, o equivalente à distância daqui até Rondonópolis, por exemplo. Serão vias novas, que nunca receberam asfalto na cidade”, pontuou.

O prefeito agradeceu a parceria da Câmara dos Vereadores em prol do desenvolvimento coletivo da cidade. “Enviamos o projeto de Lei tratando do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal destacando nossas demandas, bem como nossa capacidade de endividamento, calcada em uma excelente saúde financeira. Agimos com zelo no tocante aos recursos públicos e com responsabilidade na sua aplicação. Nossos vereadores entenderam isso e permitiram que essa cerimônia pudesse acontecer. Temos ainda, o Hazama e eu, a sorte de ter parcerias junto aos nossos representantes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Todos juntos trabalhando por uma Várzea Grande cada vez melhor, mais próspera e mais desenvolvimentista”.

O senador Jayme Campos anunciou que ainda neste ano Várzea Grande receberá novo aporte de R$ 20 milhões, por meio de emendas de sua autoria e lembrou que outros R$ 30 milhões estão em aplicação para aquisição de maquinários. “Várzea Grande se tornou uma cidade reconhecida por sua gestão eficaz e pelo zelo no trato com dinheiro público e por isso tem sua capacidade de endividamento ampliada, podendo captar novos recursos. As obras de pavimentação, por exemplo, não preveem apenas o asfalto em si, mas drenagem, meio-fio, sarjetas, galerias pluviais e isso tudo leva desenvolvimento às comunidades”.

A superintendente da Caixa Econômica Federal, em Mato Grosso, Daiana Mabel, destacou que os projetos de infraestrutura e saneamento vão se traduzir em obras que vão melhorar a vida de cada munícipe.

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Paulo Araújo, parabenizou o prefeito Kalil Baracat por “manter a cidade nos trilhos, com sua gestão eficiente e que isto se reflete em resultados à cidade e para sua população”.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Fábio Tardin, disse que o aval para a tomada do empréstimo é uma demonstração de confiança na gestão e mostra o quanto a Casa conhece os problemas da população. “Resolver o problema da água é dar um salto definitivo na qualidade de vida da população”.

O deputado federal, Carlos Bezerra, presidente do MDB em Mato Grosso lembrou que para cada real investido em saneamento básico há economia de quatro reais na saúde. “Ou seja, o saneamento básico, a água tratada e potável reduz doenças e a mortalidade porque melhora a qualidade de vida e a saúde pública. Kalil faz uma administração modelo e vai resolver a questão da água na cidade, além de permitir com outros investimentos que Várzea Grande avance e se torne uma grande metrópole”.

A ETA CRISTO REI – A obra foi iniciada em outubro do ano passado e está sendo empreendida com recursos próprios do Tesouro Municipal, a um custo de R$ 23,6 milhões e reúne o que existe de mais moderno em captação, tratamento e distribuição de água, mesmo em tempos de estiagem quando as águas dos rios baixam.

Com a entrada em funcionamento da quarta ETA de Várzea Grande, as outras três, da Avenida Júlio Campos, da Ulisses Pompeo e do Distrito de Passagem da Conceição, utilizarão suas captações e tratamento para reforçar a distribuição de todas as demais regiões e distritos da cidade.

Os 120 mil moradores da região do Grande Cristo Rei que serão beneficiados com a nova ETA, atualmente são abastecidos com água captada, tratada e distribuída pelas outras duas ETAs das Avenidas Júlio Campos e Ulisses Pompeo, que a partir do funcionamento desta nova unidade terão seus volumes destinados ao atendimento das demais regiões, bairros e consumidores de Várzea Grande, um ganho estimado em 35% de melhora e que serão complementados com outras obras como hidrometração, novas redes de distribuição e melhores condições e confiabilidade do sistema de atendimento que até 2024 permitirá que todos os consumidores recebam água todos os dias.