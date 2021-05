Kalil anuncia pagamento do salário de maio e determina estudos para reforma administrativa

O prefeito Kalil Baracat, acompanhado da primeira-dama Kika Dorilêo Baracat e do secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, entregou, na manhã desta quinta-feira (27.05), kits educacionais do projeto Escola da Inteligência a alunos e pais da Emeb Eliza Maria da Silva. O projeto foi implantado este ano na rede municipal de ensino e vai beneficiar cerca de 7 mil alunos, de 4 e 5 anos, matriculados em 59 unidades educacionais que atendem a educação infantil.

Conforme explica o secretário Silvio Fidelis, todos esses alunos, bem como os seus pais e os professores das 59 escolas, também receberão o material pedagógico, que vai complementar o trabalho das escolas. “Nesse período de pandemia, nós sentimos a necessidade de fazer um trabalho diferenciado com os nossos alunos. Esse projeto vai trabalhar a questão socioemocional e a sociabilidade, com o objetivo de aprimorar ainda mais o pedagógico”, destaca.

O projeto Escola da Inteligência tem como fundamento principal a Teoria da Inteligência Multifocal (TIM), de autoria do psiquiatra, escritor e pesquisador Doutor Augusto Cury, que aborda o funcionamento da mente, o processo de construção de pensamentos e a formação do Eu, que é a consciência crítica conduzindo os alunos a desenvolverem de maneira lúdica e divertida a consciência sobre suas emoções e suas reações.

Silvio Fidelis destacou ainda que o prefeito Kalil Baracat tem uma grande preocupação com a qualidade de vida da população como um todo e esse projeto foi pensado para garantir não apenas o aprendizado dos alunos, mas também o bem-estar de todos. “Agradecemos ao prefeito por acreditar na educação e continuar investindo na parte de infraestrutura, de alimentação escolar e no pedagógico”.

Os professores das escolas beneficiadas receberam treinamento com consultores da Escola da Inteligência Emocional em como desenvolver as metodologias e a aplicabilidade do material pedagógico. Além da capacitação para os professores, os pais também participaram de palestras. Os livros dos alunos são divididos em seis lições.

Lenildes Almeida, que é uma das consultoras do projeto, explica que os professores terão todo o suporte para trabalhar as habilidades socioemocionais dos alunos e suas famílias. “Estamos passando por esse momento de pandemia, com todo esse isolamento emocional, e esse material vem trabalhar exatamente essas questões, as habilidades socioemocionais, o pensar antes de agir e reagir, a questão da empatia, da cooperatividade, da colaboração. Os professores terão papel fundamental nesse trabalho”.

O prefeito Kalil Baracat destacou que esse material vem somar com o trabalho que já é realizado com excelência nas escolas municipais. “Estamos disponibilizando aos nossos alunos um material pedagógico de primeira linha, com a finalidade de avançarmos ainda mais na educação”.

O prefeito destacou ainda que as unidades educacionais da rede municipal estão preparadas para a retomada das aulas de forma híbrida. “Quero parabenizar a todos os diretores de escolas e profissionais da educação pelo cuidado com nossas escolas, que estão impecáveis e preparadas para receber os alunos. Depois da vacinação dos professores, vamos sentar e estudar uma data para a retomada das aulas”, ressaltou.

Para a primeira-dama Kika Dorilêo Baracat, o projeto Escola da Inteligência é essencial nesse momento de pandemia e elogiou a Secretaria de Educação por implantar essa nova metodologia nas escolas, que vai ajudar e auxiliar pais e alunos a lidarem melhor com as emoções. “Estou encantada com o material pedagógico. Acredito que realmente será de grande valia e ajudará muito as famílias nesse momento de pandemia”.

Angela Maria Santana, diretora da Emeb Eliza Maria, ressalta que estão muito ansiosos para começar o trabalho com os alunos. “Esse é um projeto especial que tem tudo para dar certo, pois possui um material pedagógico muito bem elaborado e ilustrativo, com personagens que vão mexer com o emocional das crianças. São ações realizadas com os alunos ainda pequenos que vão prepará-los para o futuro”.

A enfermeira Angelina da Cruz Araújo, mãe da aluna Bruna Hadassa, 4 anos, elogiou o projeto e acredita que ele vai contribuir para melhorar ainda mais o desenvolvimento educacional da filha. “O prefeito e o secretário estão de parabéns por esse projeto. Estou muito feliz em deixar minha filha nessa escola, onde tem uma equipe acolhedora e ela é muito bem tratada”.