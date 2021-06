Kalil anuncia pré-cadastro para 40 anos e cobra estudos para vacinar todas as pessoas, independente de idade ou condição de saúde

Kalil Baracat, prefeito de Várzea Grande, anunciou no último sábado, 26 de junho, ao percorrer os três locais de vacinação, acompanhado pelo deputado federal Neri Geller (PP) e pelo secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, a abertura do pré-cadastro para vacinar pessoas de 40 anos acima e sinalizou que deseja iniciar, o quanto antes, a vacinação para pessoas com 18 anos ou menos, o que depende do entendimento do Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde.

Ele cobrou avaliações técnicas, científicas e médicas para vacinar toda e qualquer pessoa que resida em Várzea Grande, independente de idade ou quadro de saúde.

“Já estamos vacinando as pessoas com comorbidades entre 18 a 59 anos, mas queremos vacinar também aquelas sem comorbidades e até mesmo as com menos de 18 anos por entendermos que a vacina, neste atual momento, em que pese a medicina e a ciência terem avançado no tratamento e em novas drogas para auxiliar no combate a COVID-19, é a melhor opção para todos, então estamos empenhados em buscar soluções que passem pelo Governo Federal, através de nossa bancada de deputados federais e senadores, e também pelo Governo de Mato Grosso, que tem mantido um excelente nível de interlocução com Várzea Grande, através dos deputados estaduais e do próprio governador Mauro Mendes, apesar das resistências de alguns setores do Executivo Estadual”, pontuou.

O prefeito fez questão de enaltecer a dedicação e esforço de todo o servidor da saúde pública neste incansável trabalho que, desde janeiro, não teve sequer um dia paralisado, independente de fim de semana ou feriado.

Kalil Baracat esteve no Parque Berneck, que vacina através do Sistema Drive-Thru; na UNIVAG, que vacina tanto no sistema Drive-Thru como no Ponto Fixo e no Ginásio de Esportes Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, acompanhando a vacinação deste sábado, 26, que somado com os vacinados neste domingo, 27 de junho, superou a marca dos 3,3 mil vacinados, tanto com primeira como segunda dose, além de alguns casos especiais, já que Várzea Grande além de seguir o previsto no PNI do Ministério da Saúde, busca aqueles, que por um ou outro motivo perderam sua vacina, através do Programa Resgate Cidadão.

“Estamos avançando, queremos avançar mais e não havendo falta de vacinas, vamos trabalhar para imunizar toda a população de Várzea Grande”, disse o prefeito Kalil Baracat, lembrando que, a partir desta semana, inicia a vacinação das lactantes e reforça a vacinação de gestantes e puérperas.

O deputado Neri Geller assinalou que vai em busca de recursos federais de emendas de sua autoria ou da bancada federal de Mato Grosso para contemplar Várzea Grande, que está sendo apontada por muitos como exemplo de eficiência e resolutividade na vacinação contra a COVID-19 e nas soluções de problemas de saúde, que afligem a população menos favorecidas pela sorte e que dependem do Sistema Único de Saúde – SUS.

“É voz corrente que Várzea Grande vem se destacando de forma exemplar na campanha de vacinação, mas nosso papel, enquanto representante popular, é garantir que toda a população, independente de onde resida, seja vacinada e possamos declarar que a COVID em Mato Grosso está sob controle. É isto que importa e não faltará para gestores, como Kalil Baracat e para Várzea Grande, apoio por parte da bancada federal”, declarou Neri Geller.

Gonçalo de Barros sinalizou que a vacinação em Várzea Grande caminha a passos largos porque tudo é tratado com muita transparência, eficiência e mesmo existindo casos isolados com um ou outro problema, comum por causa da pandemia e da agonia vivenciada pelas pessoas, todos foram sanados, explicados e resolvidos, que é o mais importante.

“Nosso papel é imunizar a todos indistintamente e resguardar a vida das pessoas e isto temos feito porque não nos falta apoio do prefeito Kalil Baracat, do governador Mauro Mendes, dos deputados estaduais, deputados federais, do senador Jayme Campos, que demonstra todo um carinho e apreço especial por Várzea Grande e sua gente. Agora é preponderante e fundamental que todos saibam o esforço hercúleo que todos os servidores da área de saúde estão fazendo em busca do bem comum, condizentes com o ditado popular que diz: fazer o bem sem olhar a quem. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes administrativos, enfim, todos têm se desdobrado em busca de atingir resultados positivos para Várzea Grande e sua gente”, frisou.

Nesta segunda-feira, 28, a vacinação continua no Ginásio do Fiotão, entre 8 horas e 13 horas para pessoas de 18 a 59 anos, com comorbidades, ou de 45 a 59 anos, sem comorbidades, e das 16 horas às 22 horas, no Corujão da Vacinação no Drive-thru da UNIVAG, além das lactantes, gestantes e puérperas.

A previsão é de que ainda no decorrer desta semana, os pré-cadastros de 40 anos acima já comecem a ser liberados e vacinados. “A velocidade que Várzea Grande impõe na vacinação depende do volume de doses entregues pela Secretaria de Estado de Saúde, que requisita as doses no Ministério da Saúde, lembrando que na maioria das vezes, as doses chegam com algumas restrições, como público-alvo ou categorias profissionais definidas pelo Governo Federal como prioritárias, mas como a intenção é vacinar a todos, então quanto mais doses, maior será nossa vacinação, pois temos capacidade de aplicar 10 mil doses todos os dias”, lembrou o secretário Gonçalo de Barros.