Kalil anuncia pré-cadastro para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, terá o início de suas atividades nesta quarta-feira, dia 2, de maneira online, como ocorreu no ano passado por causa das restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus.

Este ano, os alunos que irão participar da formação do Proerd serão os estudantes da EMEB Abdala José de Almeida (11 turmas), EMEB Profª Salvelina Ferreira da Silva (2 turmas), e EMEB Profª Rita Auxiliadora de Campos Cunha (4 turmas) todas com alunos do 5º ano.

O programa que tem como objetivo prevenir, combater o uso de drogas entre crianças e adolescentes, bem como diminuir a violência praticada dentro e fora do ambiente escolar e familiar, será ministrado pelo instrutor do Programa, cabo PM/MT Edson Romoaldo.

Romoaldo assegura que as aulas do programa têm como foco o ‘Modelo de Tomada de Decisão Proerd’, que orienta os alunos a tomarem decisões baseadas na análise das consequências destas decisões. O 2° Comando Regional da PM, atualmente sob a administração do Coronel Josenildo, tem a meta de capacitar as crianças de Várzea Grande e mantê-las longe das drogas.

“Este ano vamos ter duas aulas durante a semana, assim o curso terá início no dia 2 de junho e será finalizado no dia 9 de julho, com uma carga horária total de 10 h/aula em cinco semanas. Após as aulas, os alunos que cumprirem as atividades do Programa receberão o certificado de participação”, explicou o cabo Edson.

De acordo com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, o esforço da Polícia Militar em conjunto com as escolas na busca de soluções tecnológicas para realizar a formação dos jovens no Proerd merece o reconhecimento de toda a comunidade escolar. “Mesmo em meio à pandemia e todas as limitações impostas por ela, os profissionais da Educação de Várzea Grande estão empenhados em levar aos estudantes mais conteúdo, mais atividades remotas, diversificando ações que possam garantir um avanço no ensino/aprendizado. O Proerd é um programa muito importante e tradicional dentro de nossa rede municipal e através do esforço, inovação e criatividade por parte da Polícia Militar e Prefeitura Municipal garantimos a parceria para capacitar e conscientizar nossos alunos sobre os efeitos, consequências do uso de drogas e as estratégias para uma efetiva resistência”, declarou.