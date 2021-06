Kalil anuncia processo seletivo para 60 vagas e pagamento de salário de junho

Prefeito da segunda maior cidade de Mato Grosso, Kalil Baracat confirmou a realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 60 vagas de Auxiliar de Inspeção Municipal junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS, através do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon, durante a reunião com a equipe econômica quando anunciou o pagamento de salário do mês de junho para essa quarta-feira, 30.

A Folha de pagamento de Várzea Grande contemplando o Poder Executivo, a Previdência de Várzea Grande – PREVIVAG e o DAE/VG, consome em torno de R$ 31,7 milhões.

“Existem demandas que necessitam ser suprimidas no Poder Executivo por novos servidores que somente ingressarão no Poder Público ou por concurso público ou por Processo Seletivo Simplificado e a tendência é que novos concursos ou processos seletivos sejam realizados”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que serão dadas prioridades para áreas consideradas essenciais como saúde, educação, social, segurança pública e administrativa para gestão pública.

O prefeito reforçou seu compromisso com a categoria do funcionalismo público e assegurou que haverá avanços nos próximos anos em termos de serviço público municipal, inclusive com novos concursos, uma reforma administrativa que se encontra sendo planejada para ser executada, se possível ainda neste ano.

“Estamos em busca de melhores condições de trabalho e de oferta de mão de obra técnica que precisa ser valorizada e respeitando em cada servidor público que é a mão do Poder Executivo no atendimento as demandas da população, levando em consideração os princípios constitucionais da Administração Pública de Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade, Eficiência e Razoabilidade, além de se respeitar acima de tudo a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os limites para gastos com salários do funcionalismo que é um dos muitos componentes de freio e contrapesos que fazem o serviço público funcionar”, disse Kalil Baracat.

Ele cobrou dos secretários de sua equipe econômica propostas e projetos visando tornar a máquina administrativa mais eficiente e resolutiva no que concerne os problemas da cidade e de sua população e lembrou que Várzea Grande vivencia um momento muito bom, fruto do desempenho da administração da prefeita Lucimar Sacre de Campos e necessita avançar e melhorar ainda mais.

“Temos que corresponder aos anseios populares e fico feliz quando saio nas ruas e vejo que as pessoas reconhecem o nosso trabalho e nossa determinação, bem como de nossa equipe e principalmente dos servidores. Também temos constantemente sido cobrado quanto as soluções para os problemas existentes, em uma clara demonstração de que confiam em nossa palavra e dentro do possível e da lei iremos continuar correspondendo as aspirações das pessoas de nossa Várzea Grande”, frisou Kalil Baracat.

O Processo Seletivo Simplificado pode ser conhecido através do site oficial de Várzea Grande pelo endereçowww.varzeagrande.mt.gov.br no pop-up acionado assim que o site entra no ar e consta além do Edital do Processo Seletivo Simplificado com o número de vagas, nível médio, remuneração e o Módulo de Conhecimento Específico para a função de Auxiliar de Inspeção.

Várzea Grande ganhou destaque nos últimos anos por causa da alta produtividade em diversos frigoríficos instalados na cidade como o Marfrig que é o segundo maior produtos de carnes do mundo, sendo que na unidade de Várzea Grande, são confeccionadas a maior parte dos hambúrgueres consumidos nas maiores redes de fastfood do Brasil, gerando mais de 3 mil empregos diretos e outros 5 mil indiretos.

Carga Horária: 44 horas semanais

57 vagas para ampla concorrência

03 vagas para PCD

Remuneração: R$ 2.086,50 + adicional de insalubridade

Nível Médio