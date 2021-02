Kalil assume presidência da Junta Militar e exorta compromisso de todos com o Brasil

Legenda:

O prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat foi empossado como presidente da Junta Militar. Durante o ato de posse o gestor fez o juramento e assumiu o compromisso de cumprir com os deveres relativos ao serviço militar. A cerimônia que ocorreu no Paço Municipal contou com a presença do Delegado do Serviço Militar, 2º Tenente José Roberto de Paula Santos. O ato obedece à Lei do Serviço Militar e também é uma formalidade que compete ao cargo de prefeito.

“Estamos aqui neste ato representando o Exército Brasileiro. Várzea Grande possui uma Junta para Alistamento e que vem há anos realizando importantes trabalhos de cidadania, civismo e patriotismo juntos aos jovens do município e cidade circunvizinhas, onde não existe o órgão. A Secretaria de Defesa Social, onde está lotada a Junta Militar, vem prestando todo o tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar e estamos muito satisfeitos com essa parceria de serviço”, destacou o Tenente José Roberto.

O prefeito Kalil Baracat enalteceu o trabalho realizado pelo Exército Brasileiro bem com a honra em ser presidente da Junta Militar. “Como prefeito me vejo na obrigação de cumprir com os compromissos com o Exército e com o Brasil, demonstrando aos jovens qual a importância de estar quites com as obrigações militares, tanto para os que prestarão o serviço militar como para os que serão dispensados. Espero estreitar as relações para implantarmos futuras parcerias”.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Ferreira da Silva, informou que o alistamento militar já começou e segue até o final de junho. “Assim que completar 18 anos o jovem deve procurar a Junta Militar. Quem perdeu o alistamento no ano passado, também pode se alistar. O jovem que não fizer, está cometendo um ato falho com consequências e não estará em dia com o serviço militar. Ele não consegue emissão de passaporte ou prestar concurso público. Na Junta Militar o cidadão pode ainda obter a segunda via do certificado, comprovando estar em dia com o serviço militar”.

A Junta Militar está localizada na Avenida da FEB, junto a sede da Secretaria de Defesa Social. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13 horas.