Kalil baixa novo decreto, anuncia dose de reforço com intervalo de 4 meses, volta a defender vacina para crianças e possível quarta dose

O prefeito Kalil Baracat determinou à secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande a redução para quatro meses ou 120 dias no intervalo entre a segunda e a dose de reforço e solicitou novamente que fosse formalizado à CIB e ao Ministério da Saúde a vacinação das crianças de 5 anos acima, bem como a possibilidade da quarta dose diante da nova onda da COVID pela variante Ômicron que tem se demonstrado de maior propagação, mas de menor poder ofensivo.

“Na semana passada, durante a CIB da qual participou o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, foi informada a posição da Secretaria de Estado de Saúde pela redução de 150 dias ou 5 meses de intervalo entre a segunda e a dose de reforço para 120 dias ou 4 meses e queremos avançar ainda mais”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que Várzea Grande trabalha para voltar ao novo normal, deste novo momento de pandemia.

A medida vale para todos os públicos já imunizados contra o coronavírus. Várzea Grande começa a aplicar a dose antecipada já a partir de amanhã, terça-feira, 14 de dezembro.

Um novo decreto de número 112/2021, foi baixado, mantendo Situação de Emergência, vetando a realização de eventos e festas públicas e mantendo restrições para as festas privadas com 70% da capacidade local, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e principalmente fiscalização das forças policiais do Estado e de Várzea Grande, bem como da Vigilância Sanitária e em Saúde.

“É preciso que haja um equilíbrio, pois a COVID-19 não passou e novos surtos não estão descartados, o que representa dizer, mais investimentos em saúde, mais leitos hospitalares, mais profissionais, enfim todas as condições que uma pandemia requer, por isso, todo cuidado é pouco e as exigências vão continuar pelo bem de todos, pois já temos um óbito na Europa decorrente da Ômicron”, alertou Kalil Baracat.

O secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, também tomou várias decisões, em relação à aplicação da vacina contra a Covid-19, para este final de ano. “Após reunião com as equipes técnicas, decidimos manter até o final do ano, 16 pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, onde abrimos também a UBS do Água Vermelha, cuja aplicação se dará no horário de expediente de cada unidade. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, não haverá pontos abertos de vacinação e nem no dia 1º de 2022. Neste próximo sábado (18) faremos uma ação especial, no Parque Berneck, em sistema drive thru, das 8h às 16 h. Nossos servidores, têm trabalhado muito este ano na vacinação, adotamos esta estratégia, para que eles também possam descansar um pouco e passar o Natal e Ano Novo com as famílias. A vacinação já foi descentralizada, e a população deve procurar os pontos mais próximos de suas casas. Vacine-se”, orientou o secretário.

Várzea Grande aguarda decisão ainda dos Governos Federal e Estadual, para também vacinar crianças de 5 a 11 anos. “Acreditamos que esta parcela da população também deve ser vacinada, ainda mais com a nova variante se espalhando pelo mundo todo. Acreditamos que esta decisão será tomada no início do próximo ano. Aí sim ficaremos mais protegidos. Defendo e está mais do que comprovado que a vacina garante proteção para se evitar contrair formas mais graves do novo coronavírus e até mesmo impedir que as pessoas venham a óbito”, disse o secretário.

Gonçalo de Barros também pontuou que a decisão de antecipar a aplicação da dose de reforço (de cinco para quatro meses) se deve ao risco de circulação de novas variantes e à baixa procura da população pela segunda dose e dose de reforço com o prazo que estava vigente. “Como Várzea Grande avança nos índices de aplicação, da primeira e segunda doses, queremos vacinar ainda mais a nossa população e nivelar os índices das três doses, e ter a certeza de que o várzea-grandense estará mais protegido da pandemia. O fim de ano chega, é inevitável que encontros em família aconteçam, a orientação é manter o menor número de pessoas juntas, usar máscaras e manter as regras de higienização. A pandemia não acabou. Evitem aglomerações”, recomendou o gestor.