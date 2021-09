Kalil Baracat entrega asfalto e promete solução para falta de água

Obras contemplaram os moradores dos bairros Ouro Verde e Mangabeira. Na oportunidade prefeito anunciou a ampliação da ETA Bonsucesso e a inauguração da ETA Grande Cristo Rei ainda no mês de outubro e que produzirá 27,6 milhóes de litros de água por dia.

Mantendo em alta os investimentos em obras públicas para aquecer a economia local gerando emprego e renda, além de assegurar a valorização dos imóveis de Várzea Grande, sem esquecer a busca incessante pela solução no abastecimento de água potável e no esgoto sanitário, o prefeito Kalil Baracat anunciou durante a entrega de 5,5 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas nos bairros Ouro Verde e Mangabeiras, que ainda em setembro conclui o processo licitatório para as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA Bonsucesso de 5 litros por segundo para 125 litros por segundo ou 10,8 milhões de litros por dia que atenderão a região oeste e alguns distritos.

Fora isto, Kalil Baracat, o vice-prefeito José Hazama, acompanhados pelo senador Jayme Campos, secretários municipais e vereadores, confirmou para o mês de outubro a entrega da ETA Grande Cristo Rei que vai produzir quando estiver funcionando com 100% de sua capacidade, 320 litros por segundo ou 27.648.000 milhões de litros por dia e irá abastecer as residências dos moradores, comércio e indústria de 72 bairros entre eles o Cristo Rei, Parque do Lago, Maringá, Manga entre outros.

“Essas duas obras entregues que foram de 5,5 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas e um bueiro celular em concreto armado com ferro e tubulação, melhoram a qualidade de vida das pessoas e também são importantes para o Sistema de Abastecimento de Água, pois elas já preveem as redes de distribuição, galerias pluviais, meio fio e sarjeta”, disse o prefeito assinalando que Várzea Grande já entregou este ano, 70 quilômetros de pavimento asfáltico, sendo 35 quilômetros de novas ruas e avenidas e 35 quilômetros de recapeamento de pavimento antigo e já desgastado pelo tempo.

As autoridades municipais lembraram que o pavimento asfáltico representa uma melhora na saúde pública pois as pessoas deixam de ter problemas respiratórios por causa da poeira.

Segundo o prefeito, Várzea Grande vem investindo na ampliação do setor de infraestrutura, e o resultado tem sido a chegada do asfalto nas regiões onde ainda não contam com esse benefício, na sua totalidade, ou que apresentam vias que ainda não haviam sido contempladas com o pavimento.

A entrega das obras de pavimentação asfáltica, galerias pluviais, meio fio e sarjeta atendeu os bairros Mangabeiras – em um trecho que faz ligação entre a Rua Monsenhor com a Cohab Celestino Henrique – e a 3ª etapa das obras que compreende o bairro Ouro Verde, garantindo a trafegabilidade e a melhoria na qualidade de vida dos moradores.

“Ambas as obras atendem a uma antiga demanda da população local que mantinham como prioridade a pavimentação das vias, para que pudessem ter acesso mais rápido a outros localidades, a exemplo do bairro Mangabeira cujas obras vai possibilitar que os moradores tenham acesso rápido e seguro a outras localidades, facilitando o acesso a Rodovia Mário Andreazza que dá acesso a Cuiabá ou a outras regiões de Mato Grosso”, destacou o prefeito.

O gestor garantiu que a sua gestão está focada no desenvolvimento do município, com a conclusão de obras estruturantes em todos os setores, e que assim como a pavimentação é importante, a sua administração também está preocupada em resolver a questão do abastecimento de água, que tem sido uma das tarefas que mais tem exigido esforços, tanto que a pavimentação asfáltica está sendo construída de forma a contemplar também a rede de abastecimento de água.

“Estamos atentos a essa questão e temos trabalhado de forma incansável para diminuir os impactos causados com a falta de água. Estamos investindo no setor com a construção da Estação de Tratamento e Distribuição de Água – ETA, no grande Cristo Rei que vai garantir o abastecimento de 120 mil moradores de 72 bairros do Cristo Rei, Parque do Lago e bairros circunvizinhos. Além dessas outras obras estão em andamento, e vamos resolver esse problema”.

De acordo com o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso de Moraes, as obras de pavimentação dos bairros Mangabeiras e Ouro Verde vão garantir além de acesso a outra localidade, o aumento venal das moradias, além de uma melhor qualidade de vida aos moradores. “Em 8 meses de gestão do prefeito Kalil Baracat já foram executados 35 quilômetros de pavimentação novas em várias regiões de Várzea Grande, além de 35 quilômetros de recuperação da malha viária com recapeamento. Estamos ampliando os trabalhos e vamos seguir mais ainda e em todos os bairros de Várzea Grande, porque a nossa meta, é de entregar até o final dessa gestão 250 quilômetros de vias pavimentadas em toda a cidade”.

O senador Jayme Campos, presente na solenidade, disse que a entrega de obras como a de pavimentação asfaltica é importante não somente pelo valor que agrega as moradias, mas o resgate da dignidade dos moradores que tem de conviver com os transtornos provocados pela poeira e lama. “O prefeito Kalil Baracat tem se preocupado com essa questão e tem realizado um trabalho importante nesta prestação de serviço, tendo o nosso total apoio. Tenho certeza de que novos investimentos serão feitos neste e em outros setores, com aporte de emendas parlamentares ou investimentos do tesouro municipal”.

O senador disse ainda que a pavimentação asfaltica é necessária, mas que a administração municipal também tem realizado obras em setores tão importantes como a infraestrutura, a ampliação da rede de abastecimento de água, o que vai melhorar sobremaneira a vida de toda a população de Várzea Grande.

O vereador Denival Rodrigues Galibert, disse que esta administração esta empenhada em realizar obras que vêm ao encontro das necessidades da população, e a pavimentação asfáltica é uma delas. “O prefeito tem buscado atender a todos os bairros com serviços de infraestrutura e nós, enquanto parlamentar – estamos fazendo a nossa parte para que empreendimentos dessa envergadura cheguem a todos os cantos da cidade. Solicitamos a obra no bairro Mangabeira e fomos prontamente atendidos”.

Já o presidente do bairro Mangabeira, Florentino Gregório da Silva, disse que a obra era um sonho antigo e que vai possibilitar maior acesso a outras regiões da cidade. “Tudo o que vem para melhorar a vida da gente é bom e o prefeito Kalil Baracat tem sido parceiro dessa comunidade. Estamos felizes com essa obra que vai garantir mais saúde e mais comodidade para a população local”, comemorou.