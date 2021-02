KALIL BARACAT LAMENTA ÓBITO DE BENEDITO PINTO DA SILVA

Por determinação do prefeito Kalil Baracat e de acordo com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, a prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Saúde continua a vacinação dos profissionais de saúde e idosos acima de 81 anos contra Covid-19.

Da Secom/VG – ”O município ainda possui doses para estes dois públicos, por isso, que a vacinação continua, porém, à medida que mais doses forem recebidas por parte do Estado e Ministério da Saúde, os demais grupos da primeira etapa do Plano Nacional de Imunização serão orientados em como receber a vacina. A previsão é que a cidade receba doses da CoronaVac e ainda novas doses da Oxford/AstraZeneca. As quantidades ainda não foram confirmadas. Assim que a Vigilância em Saúde de Várzea Grande receber as doses serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura e na Imprensa a estratégia de vacinação para outros grupos prioritários definidos. Vamos concluir esta etapa dos profissionais da saúde e idosos acima de 81 anos”, afirmou o secretário interino de Saúde, Gonçalo de Barros. Lembrando o secretário que tanto o prefeito quanto ele estão atentos e em contato direto junto ao Governo do Estado e Ministério da Saúde, para a liberação de mais doses da vacina para o município.

A nova ação de vacinação será neste sábado (20) na Clínica Integrada do Univag, das 7h30 às 20h. “Neste dia os profissionais de Saúde que receberam a primeira dose do imunizante, receberão a segunda dose, e continua a vacinação da primeira dose aos idosos de 81 a 89 anos e 90 anos acima. Serão vacinados aqueles que fizeram o cadastro no Portal da Prefeitura de Várzea Grande. O Sistema está aberto, e quem ainda não fez o cadastro poderá acessar pelo endereço eletrônico da prefeitura de Várzea Grande www.varzeagrande.mt.gov.br na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO VACINA COVID-19, para se cadastrar”, informou Relva Cristina, coordenadora da Vigilância em Saúde.

De acordo com os dados da Vigilância em Saúde de Várzea Grande, o município já vacinou 4.406 pessoas com a primeira dose das 5.599 doses recebidas, sendo vacinados os profissionais da saúde da Rede Pública e privada que atuam na linha de frente, idosos do Abrigo São Vicente de Paula, e idosos acima de 81 anos. Já para a segunda dose foram aplicadas 1.551 doses da vacina de 1.969 recebidas.

A Vigilância em Saúde alerta que para vacinar e facilitar os trabalhos dos profissionais que estão atuando na ação de vacinação, é importante que os familiares dos idosos estejam com os documentos necessários em mãos, como documento com foto do idoso que for vacinar e comprovante de endereço. Alertando ainda que serão vacinados apenas aqueles que receberam a confirmação do cadastro, ou por e-mail ou telefone. Já para os profissionais da saúde que irão receber a segunda dose, os documentos exigidos são um documento com foto e a carteira de vacinação, que é fornecida, quando a pessoa recebe a primeira dose. ”Por isso é importante o familiar do idoso guardar bem o comprovante do recebimento da primeira dose, para se apresentar na data marcada na carteira de vacinação para receber a segunda dose”, conclui Relva Cristina.