Kalil Baracat recebe deputado Gilberto Cattani e discute ações para o setor rural

O prefeito Kalil Karacat recebeu na manhã desta terça-feira (04), no Paço Couto Magalhães, o deputado Gilberto Cattani (PSL), que assumiu recentemente a vaga no lugar do titular Silvio Favero, que morreu no começo do ano vítima de complicações da Covid-19. O parlamentar, que atua no município de Nova Mutum, aproveitou para conhecer de perto a cidade de Várzea Grande e a sede da Prefeitura Municipal, onde se colocou à disposição do prefeito, principalmente, nas questões relacionadas aos pequenos produtores.

“Várzea Grande é um município que possui vocação industrial, mas temos também uma extensa área rural que necessita de investimentos, a exemplo dos assentamentos Sadia I, II e III. Embora a Administração Municipal tenha direcionado políticas públicas voltadas para o setor da agricultura familiar, ainda precisamos aumentar a capacidade de investimentos nessas localidades, incentivando as famílias para que permaneçam no campo”, disse o prefeito.

Kalil Baracat destacou a participação expressiva da Assembleia Legislativa nos empreendimentos que estão sendo feitos em prol do setor de Saúde, e, como não poderia ser diferente, pediu para que o deputado também faça parte dessa corrente de apoio a Várzea Grande, assim como aos demais municípios de Mato Grosso, com a disposição de emendas parlamentares.

“Várzea Grande precisa de ajuda, principalmente neste momento em que estamos passando em função da pandemia do coronavírus, porém nós também estamos aqui nos colocando à disposição do parlamentar. Sempre tivemos uma relação de respeito com a Câmara dos Deputados e vamos continuar mantendo essa parceria que tem sido uma via de mão dupla”, garantiu o prefeito.

Em sua primeira legislatura, o deputado Gilberto Cattanni disse que, embora esteja com muito gás para atuar na Câmara dos Deputados, ainda está se familiarizando ao trabalho e tem percorrido vários municípios para conhecer as suas demandas e também para se colocar à disposição dos gestores públicos. “Esta visita em Várzea Grande foi para conhecer o prefeito Kalil Baracat e também para nos colocar à disposição do município. Esta primeira agenda foi para nos apresentarmos oficialmente, mas com certeza teremos outras agendas de serviços’, destacou.

Sabendo da forte atuação nas demandas que envolvem as ações agrárias e de agricultura familiar, o prefeito Kalil Baracat convidou o deputado Gilberto Cattani a participar das programações em torno do aniversário de Várzea Grande, que irão acontecer nos próximos dias e, algumas delas, na zona rural, onde o parlamentar tem maior atuação. “Teremos o maior prazer em contar com a sua participação”, convidou o prefeito.