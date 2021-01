Kalil pede que vereadores aprovem pedido de empréstimo de R$ 120 milhões

Um saldo de R$ 136.524 milhões, estão nas contas correntes da Prefeitura de Várzea Grande e que fazem parte do relatório que a prefeita Lucimar Sacre de Campos vai entregar hoje durante a solenidade de transmissão de cargo para o prefeito eleito, Kalil Baracat.



“Considero uma situação confortável e mais do que isto, permite a ele planejar a primeira etapa de sua administração que começa hoje”, disse a ainda prefeita de Várzea Grande apontando, no entanto, que seu maior legado foi ter resgatado a credibilidade do Poder Público Municipal perante a população.

“Feitos, obras e realizações são muitas, mas considero a atual situação global de Várzea Grande como uma das mais favoráveis entre as 5.570 cidades do Brasil, sem falsa modéstia, pois temos todas as certidões negativas que apontam que o Tesouro Municipal está com sua capacidade de endividamento em ordem, suas contas em dia e uma saúde financeira invejável”, explicou Lucimar Sacre de Campos apostando que: “Kalil Baracat será melhor prefeito do que eu fui, pois ele terá mais condições de trabalhar, continuará tendo o meu apoio, do senador Jayme Campos e de uma infinidade de pessoas e políticos que querem o melhor para a cidade e para sua gente”, disparou Lucimar Sacre de Campos.

Dos R$ 136.524 milhões em contas correntes, R$ 78.406 milhões são da Fonte 100, ou seja, de arrecadação própria que pode ser utilizado para qualquer tipo de despesa inclusive aqui assegurando o pagamento da primeira folha de salário de janeiro de 2021; R$ 22.099 milhões são recursos de convênios com os Governos do Brasil e de Mato Grosso; R$ 17.644 milhões estão nas contas da Educação Municipal; R$ 13.263 milhões nas contas da Saúde de Várzea Grande e R$ 5.109 milhões são recursos da Promoção Social

“E ainda tem mais recursos para ingressarem nos cofres públicos de Várzea Grande ainda neste início de janeiro, como emenda do senador Jayme Campos no valor de R$ 10 milhões, convênios com os Governos do Estado e Federal entre outras receitas que estão empenhados e, portanto, é uma certeza de que irão acontecer e se tornar realidade”, disse a ainda prefeita de Várzea Grande, horas antes de passar o comando para Kalil Baracat.

Lucimar Sacre de Campos disse que deu o melhor de si e somente pode trabalhar e obter resultados porque contou com a ajudar de muitas pessoas, sejam elas políticos, sejam elas empresários, servidores públicos e população, pois todos estavam imbuídos do melhor propósito, ou seja, o melhor por Várzea Grande e sua gente.

“Saio com a certeza do dever cumprido e que em nenhum momento nos faltou determinação, empenho, dedicação e amor em tudo que realizados e serei eternamente grata pela possibilidade de administrar a cidade que me deu meu maior tesouro, minha família. Quanto ao futuro é cedo para dizer o que vai acontecer, apenas que não deixarei de sempre ajudar e contribuir com Várzea Grande, com o Brasil e com Mato Grosso”.

Por: Redação – Secom/VG