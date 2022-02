Kalil recebe Jayme, Wellington e Emanuelzinho que reafirmaram apoio e mais emendas

Muito mais que um brinquedo ou enfeite no quarto de menina, as bonecas de pano abrem portas para o mundo social e para as culturas remetidas à infância, podendo se tornar também uma fonte de renda para aquelas que pretendem se empreender no mercado de artesanato. Essa é a proposta do curso oferecido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social.

Como explica a titular da pasta, Ana Cristina Vieira, o curso de boneca faz parte da grade de cursos que estão sendo oferecidos pelo município e que integram o programa Qualifica + VG. “São cursos de pequena e longa duração, mas que incentivam e preparam os alunos para a iniciação no artesanato como um todo, e que podem ser feitos de acordo com a disponibilidade de tempo do aluno. Tem cursos com a carga horária mais extensa, bem como tem curso com a carga horária mais flexível, como foi a de boneca com a carga horária de 24 horas, que teve início no dia 7 e terminou no dia 10”.

A secretária disse que, com relação ao curso de bonecas, ficou surpreendida com a capacidade de aprendizagem das alunas que na maioria, foi realizada por senhoras que não tinham nenhuma habilidade com a máquina de costura, porém o resultado apresentado no final do curso demonstrou que todas poderão se tiverem condições, de montar o seu próprio ateliê. “E muitas delas já manifestaram esse desejo. Eu me sinto feliz por que a confecção de boneca de pano remete as atividades lúdicas da nossa infância e que em outras épocas eram presentes da mãe e avós, principalmente, em datas comemorativas”.

Girlaine de Oliveira, instrutora do Senar, disse que o curso tem por objetivo capacitar o homem do campo, bem como promover a ação social. “A maioria das famílias que frequentam os CRAS não pode trabalhar fora, daí o órgão qualifica essas pessoas para que possam gerar renda dentro da sua própria casa. O curso de confecção de boneca é um curso de artesanato, com carga horária de 24 horas, é um curso rápido e intenso, sendo 8 horas por dia. Graças a parceria com a Prefeitura Municipal, que ofereceu alimentação para as alunas, não houve nenhuma evasão, o que possibilitou o encerramento do curso com 100% de aproveitamento”, comemorou.

Rosa Eduarda da Mata Silva, 66 anos, moradora do bairro Dom Bosco, região do grande Cristo Rei, disse que o curso de boneca é uma oportunidade de aprender uma atividade que pode aumentar a renda financeira sem sair de casa. “Aprendemos todas as técnicas para a confecção da boneca e eu estou muito feliz por ter feito essa capacitação. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa aprender a trabalhar”, disse a aluna destacando o sentimento de gratidão e realização do curso.

Nelis Maria Brito, 63 anos, é Venezuelana e que está residindo na cidade, fez o curso com o objetivo de se empreender. “Essa aprendizagem vai melhorar a minha qualidade de vida para que eu possa investir no futuro. O Brasil me acolheu e o CRAS do Cristo Rei está me dando a oportunidade de fazer essa capacitação. Vou me dedicar para melhorar cada dia mais”.

Dona Maria Joana de Lurdes, 69, Cohab Dom Bosco também compartilhou a alegria de fazer o curso de boneca e disse que essa parceria do Senar com a Prefeitura abriu uma oportunidade a mais de empreender. “Só temos a agradecer a paciência da instrutora em nos ensinar esse artesanato tão importante e que nos remete à infância”.

A gerente do CRAS do Cristo Rei, Lucilene da Silva Amaral, disse que a unidade está com uma agenda lotada de cursos que serão desenvolvidos durante este semestre. “Nesta semana foi o curso de confecção de bonecas, e na semana que vem daremos início ao curso de Pedreiro Alvenaria que será realizado no período da noite. Teremos ainda os cursos de Informática Básica, Cozinheiro e o Curso de Libras cujas inscrições continuam abertas”.

Lucilene Amaral disse ainda que estão sendo mantidos todos os protocolos de biossegurança, como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara e álcool em gel, para garantir a segurança e a saúde dos participantes, bem como dos servidores da unidade.

A gerente disse ainda que o telefone (065) 3688.3606 está disponível para todas as informações com relação a cursos e outras atividades que estão operando no local. Já com relação à questão relacionada ao Cadastro Único, o beneficiário pode ligar para o celular (065) 98472.4240 para certificar o cadastro ou se inserir ao Programa Social. “Vale lembrar que esse celular não recebe ligações, o atendimento é feito via whatsapp”, completou.