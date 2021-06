Kits do Programa de Alimentação Escolar: Prefeitura reabre cadastro para estudantes matriculados na rede municipal

No mês dedicado ao Meio Ambiente, uma importante conquista para as famílias cuiabanas: a Prefeitura de Cuiabá e a diretoria da Águas Cuiabá lançam, nesta quinta-feira (10), as obras de implantação do Sistema Lipa de Esgotamento Sanitário. Composto por 220 quilômetros de redes coletoras, três estações elevatórias e uma estação de tratamento, o SES Lipa beneficiará 126 mil pessoas, em 77 bairros.

Investir na coleta e tratamento de esgoto é contribuir com a preservação ambiental e cuidar, preventivamente, da saúde de cada cidadão. Cuiabá, que já está posicionada no cenário brasileiro como uma das capitais que mais destina recursos ao saneamento básico, seguirá priorizando a expansão e a qualidade dos serviços de água e esgoto, para manter-se no caminho do desenvolvendo sustentável.

