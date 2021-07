LabCom transforma vidas de jovens e de comunidade cultural em Lucas do Rio Verde

A partir do aprendizado no Laboratório de Comunicação e Cultura (LabCom) Flor do Cerrado, jovens de Lucas do Rio Verde estão criando soluções criativas para fortalecimento, difusão e mobilização de causas culturais e sociais.

O projeto, que foi contemplado no edital Conexão Cultura Jovem da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) ofereceu, durante seis meses, formação e bolsas de estudo para cada participante. Com cursos e oficinas, o LabCom Flor do Cerrado possibilitou conhecimento, troca de experiências, envolvimento e oportunidades para a busca do primeiro emprego desses jovens.

Para isso, o projeto foi dividido em três eixos de atuação: Educomunicação com foco na comunicação comunitária; desenvolvimento de ações e campanhas socioculturais coletivas; e fortalecimento da rede local de empreendedores culturais.

“O grande desafio foi realizar as atividades em meio a pandemia de Covid-19, mas com empenho de todos os envolvidos desde da criação do edital pela equipe da Secel, e toda a equipe do Labcom, conseguimos oportunizar jovens por meio da comunicação e cultura, estimulando o protagonismo e potencial da nova geração como agentes de transformação social em Lucas do Rio Verde”, comenta Fernando Pael, coordenador pedagógico e gestor cultural do projeto.

A capacitação envolveu conteúdos na área de comunicação e cultura, como produção de áudio e vídeo, mídias sociais, técnicas de comunicação para mobilização de pessoas em favor de causas de impacto social, design gráfico, criação publicitária, sustentabilidade e empreendedorismo. Os participantes tiveram acesso ainda a workshops para o desenvolvimento de uma rádio comunitária como instrumento de transformador nas comunidades, que incluiu aulas sobre produção de spots, vinhetas e programetes.

Todo o conhecimento foi colocado em prática e os resultados vieram aos montes, com campanhas, apoio a produções culturais locais, diálogos e muita conexão com artistas e projetos atuantes na cidade e região.

Conheça alguns:

Podcasts

Com o curso de Educomunicação, os jovens bolsistas aprenderam a produzir podcasts que são compartilhados na comunidade para transmitir saberes, experiências e atualidades.

Rádio Conexão Cultura

A rádio digital foi criada para divulgar o que vem sendo produzido na cidade, as manifestações populares, as produções culturais e os fazedores de cultura.

Lançada em abril deste ano a partir do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na LabCom, a Rádio Conexão Cultura conta hoje com dezenas de produtores culturais dedicados na construção de sua programação. Além de programas musicais, entrevistas, conteúdos educativos e culturais, estão acessíveis materiais em vídeo sobre as atividades desenvolvidas pelo projeto.

A transmissão é feita por aplicativos de celular e pelo site www.radioconexaocultura.com.br

Ações de mobilização

Campanhas de divulgação foram criadas em plataformas digitais e em impressos gráficos para dialogar sobre a importância de formação e capacitação artístico cultural e promover a valorização de músicas autorais compostas por artistas da região.

Mostras Culturais

Com a participação dos jovens, o LabCom realizou programações em homenagem à cultura mato-grossense, rolê cultural, encontro de coletivos e artistas e encontro de profissionais da dança, além de disponibilizar o ‘Espaço Hip Hop’ em sua sede.

Fortalecimento do empreendedorismo cultural

Da conexão e diálogos com a comunidade local, despontaram campanhas de difusão e promoção de artistas, produtores e empreendimentos culturais. O destaque foi a realização do ‘1° Encontro de sensibilização à economia criativa em Lucas do Rio Verde’, que ocorreu no início de julho, em parceria com o Sebrae e Prefeitura municipal.

Para o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, que participou da cerimônia de entrega dos certificados aos bolsistas, os resultados oferecidos pelo LabCom Flor do Cerrado estão transformando a cidade.

“É muito gratificante acompanhar tudo o que o projeto proporcionou aos próprios alunos e à comunidade. Muito aprendizado e parcerias que oportunizaram a expressão da arte e da cultura, e principalmente experiências que farão a diferença na vida pessoal e profissional desses jovens. Estamos honrados em contribuir com a maravilhosa ação. Parabéns a todos!”.