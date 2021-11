Lacen completa 46 anos de serviços prestados a Mato Grosso

Para celebrar os 46 anos do Laboratório Central do Estado (LACEN-MT), a unidade especializada preparou uma programação cultural para os seus colaboradores, com a apresentação do espetáculo “Show do Riso”, conduzido pela servidora da SES e artista cultural, Eloá Pimenta, e com a apresentação do Corpo Musical da Banda da Polícia Militar. A comemoração ocorreu na tarde de segunda-feira (29.11), na quadra do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac).

Durante a pandemia pelo coronavírus, o Lacen passou de cerca de 60 análises de exames laboratoriais por mês para mais de 4 mil exames por dia, com laudo e parecer técnico dos resultados para a unidade de Vigilância em Saúde. Somente no mês de março de 2021, foram analisadas 61.500 amostras pelo Estado. A equipe do Lacen é composta por 120 profissionais preparados para atender aos 141 municípios.

“Foi preciso reinventar o dimensionamento da estrutura e ampliar a capacidade de equipe técnica e de materiais e equipamentos. Com isso, adquirimos muita expertise e mais capacidade técnica”, avaliou a diretora do Lacen, Elaine Cristina de Oliveira.

As novas variantes também desafiaram o Laboratório Central a aprimorar a vigilância quanto à descoberta do perfil das novas cepas da Covid-19. Ainda em 2021, o laboratório obteve condições para realizar a análise do sequenciamento genético das novas variantes, serviço que iniciou em outubro. A mudança assegura a independência da análise laboratorial do Estado e possibilita agilidade na análise do perfil viral que circula dentro do Estado.

O secretário Adjunto de Vigilância em Saúde, Juliano Melo, destacou o papel fundamental do Lacen para a definição de política pública estadual de enfrentamento à pandemia. “A partir dos resultados dos exames de análise de laboratório, foi identificada a real situação de Mato Grosso, o que auxilia a tomada de decisões por parte do Governo. Além disso, por meio dessa atuação foi possível dar subsídios técnicos de orientação de medidas restritivas preventivas para todos os gestores municipais de saúde”, avaliou.

De acordo com os gestores, o ano de 2019 era para ser dedicado à estruturação e ao planejamento da mudança de sede do Laboratório Central do Estado (LACEN-MT). Contudo, a previsão precisou ser suspensa para que a unidade especializada enfrentasse, em 2020, os desafios desconhecidos da Covid-19. A secretaria adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) prevê que o Lacen esteja em sede nova, moderna e mais ampla até meados de 2023.

A partir de 2022, o laboratório se prepara para retomar o plano de mudança de sede física. A nova sede terá 2.300 metros quadrados de área construída, sendo que a atual estrutura conta com 1.800 metros quadrados.