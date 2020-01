Lançamento do Projeto Olhar da Gente é adiado

Termina à meia noite desta terça-feira (14) o prazo para matrícula de alunos novos nas unidades da rede pública municipal de Educação que oferecem as modalidades de Pré-Escola (4 e 5 anos) até o Ensino Fundamental (14 anos). Após o encerramento do prazo, os pais devem comparecer nas escolas levando seus documentos pessoais e comprovante de endereço, e os documentos de seus filhos, certidão de nascimento e, se for o caso, o documento de transferência, para confirmar a matrícula.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda explicou que nas escolas das Regionais Norte e Leste, cujas matrículas foram realizadas na semana passada, os pais já estão levando os documentos. “Nas escolas localizadas nas Regionais Sul e Oeste, para as quais o prazo de matrícula se encerra à meia-noite de hoje, os pais podem levar os documentos a partir de amanhã, dia 15”, explicou.

Após a confirmação das matrículas pelos pais, as vagas remanescentes serão disponibilizadas e, nesse caso, as matrículas serão feitas diretamente nas escolas.

Na modalidade de Pré-Escola até o Ensino Fundamental o Município disponibilizou 6.111 vagas, em 90 escolas urbanas e do campo, inclusive para a EMEB Cívico Militar Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada na Regional Sul, onde foram oferecidas 255 vagas do 6º ao 9º Ano.

Ao todo, incluindo as vagas em creches, Centros Municipais Infantis Cuiabanos (CEIC’s), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI’s), foram oferecidas para o ano letivo de 2020, 10.146 vagas.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, avaliou de forma positiva, o Matrícula WEB dizendo que a cada ano, a gestão aprimora ainda mais a matrícula online e disse que a novidade deste ano, a escola cívico militar, gerou uma grande demanda. “Em poucos minutos, as 255 vagas oferecidas na EMEB Maria Dimpina foram preenchidas demonstrando o grande interesse dos pais. A escola funcionará este ano com o novo modelo, em caráter experimental, e a gestão irá avaliar os resultados para então discutir uma possível implantação de outras unidades nesse perfil, na rede”, salientou o secretário Alex Vieira Passos.

Lembrete

Os pais ou responsáveis que solicitaram em dezembro, vaga para creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEIs), para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, devem ficar atentos, a Secretaria Municipal de Educação vai divulgar a partir do dia 21 de janeiro, as listas de classificados.

Essas listas também serão fixadas nas unidades educacionais.

Os pais terão que confirmar a matrícula a partir da quarta-feira (22) até sexta-feira (24). Se não o fizerem, perdem a vaga.

Informações pelos telefones 0800 646 2003, 3645 6560 ou 3465 6571.