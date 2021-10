Latam suspende venda de transporte de pets no porão das aeronaves

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Rede Minas de televisão assinaram hoje (19) um acordo que inclui 470 municípios de Minas Gerais na área de cobertura do programa Digitaliza Brasil – iniciativa do governo federal que visa ampliar a transmissão do sinal digital de televisão para todo o território nacional.

A parceria permitirá que canais que já são transmitidos na frequência digital cheguem a regiões que ainda sofrem com as desvantagens da TV analógica: sinal fraco, inconstante e de baixa qualidade audiovisual. Além da qualidade, a iniciativa visa desocupar parte do espectro da banda de frequência, que será usada pelas tecnologias 4G, nos municípios menores, e 5G, que deverá ser leiloada em novembro e será usada inicialmente nos grandes centros.

O presidente da EBC Glen Valente reafirmou a importância da parceria entre as emissoras públicas e a importância da expansão do sinal digital. “A parceria não é nova. Estamos expandindo focados em desenvolver conteúdo. Com esta integração nacional, isto é um facilitador para mostrar Minas Gerais para o Brasil inteiro. Essa parceria e o trabalho em conjunto são o grande foco da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Hoje, a EBC tem mais de 48 parceiros. A produção de conteúdo descentralizada é uma potência. Somos grandes parceiros”, afirmou. Assista ao evento na íntegra:

O governador de Minas Gerais Romeu Zema afirmou que a nova parceria trará possibilidades educativas que ainda não foram exploradas no Brasil, e que emissoras multicanal, como a Rede Minas e a TV Brasil, podem ter um impacto positivo sobre o público em idade escolar, que não tem acesso a computadores ou celulares para acompanhar aulas remotas.

“Esse upgrade tem importância muito maior do que podemos imaginar. Ficou muito claro que uma das dificuldades que tivemos durante a pandemia foi chegar às famílias de alunos devido à falta de internet ou de TV de qualidade. Com essa nova tecnologia, um canal a mais poderia ter sido acionado para passar aulas o dia todo – algo que um canal analógico não permite”, disse Zema.

O governador afirmou, ainda, que vários distritos que não contam com cobertura de telefonia celular também receberão a novidade, já que a desativação do sinal analógico dará espaço também para a tecnologia 4G, que deverá cobrir todo o território nacional com o programa Digitaliza Brasil.

“Minas tem muito o que oferecer. Mais de 60 mil pessoas serão beneficiadas pelo Digitaliza Brasil”, concluiu Zema. Com a iniciativa, 870 municípios mineiros passarão a ter acesso ao sinal de TV digital. Os outros 20 municípios restantes receberão a novidade em uma nova fase do programa, que deve concluir a desativação do sinal analógico até o fim de 2022.