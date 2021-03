Lei que implementa logística reversa para recolhimento de produtos é promulgada

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, realizou na manhã desta terça-feira (09) uma visita à Avenida Rondonópolis, no bairro Jardim Novo Colorado, onde um problema de vazamento de água tem causado transtorno aos condutores que trafegam pela via. Acompanhado por técnicos da concessionária Águas Cuiabá, o gestor determinou o início de uma intervenção imediata, a fim de solucionar a demanda.

No local, situado próximo ao encontro com a Avenida Joaquim Louzada, o volume de água que se acumula na pista tem resultado em constantes problemas na malha viária, gerando insegurança e prejuízos aos que passam pela região. De acordo com Stopa, a previsão é de que, a partir de quarta-feira (10), os maquinários iniciem o trabalho de escavação para identificar a origem do vazamento.

“Já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para que providencie a sinalização, pois vamos precisar escavar a avenida para encontrar o problema. Essa é uma demanda que gera inúmeros transtornos aos moradores, mas que, com toda certeza, vamos fazer tudo que for necessário para resolver esse problema de forma definitiva”, relata o vice-prefeito.

A Avenida Rondonópolis é uma das vias mais movimentadas do Novo Colorado, pois, por meio dela, os condutores têm acesso à Avenida Antártica, que é utilizada como percurso para o centro da Capital e outras importantes regiões. O trabalho de reparo será executado em parceria com a Águas Cuiabá, que é a empresa responsável pelo sistema de abastecimento de água de toda a cidade.

“Vamos fazer uma intervenção que engloba várias etapas. A primeira delas é a escavação para verificar se o vazamento é da rede de drenagem, de algum encanamento de água potável ou até mesmo de um minadouro. Após essa identificação, vamos fazer os reparos necessários e, por fim, realizar a recuperação do pavimento”, explica Stopa.