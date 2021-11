Lei Seca prende nove motoristas por embriaguez ao volante

A Fazenda Jacobina, localizada na cidade de Cáceres, é uma das propriedades selecionadas no processo do MT Preservar que irá financiar a recuperação e requalificação de bens imóveis tombados como patrimônio histórico em todo o Estado. O extensionista e turismólogo da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Robson Junior Hartmann foi o responsável pela inscrição da propriedade.

A iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), irá oportunizar a realização de uma reforma na sede e na casa do lado, que já foi uma senzala. O resultado foi divulgado na terça-feira (16.11) e trouxe alegria e expectativas para os proprietários que pretendem transformar a fazenda em uma pousada.

O técnico da Empaer conta que realiza assistência técnica na região e ao saber do edital do MT Preservar marcou uma visita na Fazenda Jacobina e apresentou para o filho da proprietária o formulário de inscrição. Logo em seguida foram seguidas todas as etapas do processo conforme o edital.

“Após a reforma, com o apoio técnico da Empaer na área de turismo rural, o local se tornará uma pousada, com passeios, um pequeno museu e espaço para eventos, além da montagem do antigo engenho de cana”.

Segundo Robson, a Fazenda Jacobina tem uma importância histórica e cultural para Mato Grosso e não poderia ter ficado de fora. Destacou que todo esforço e correria valeram apena ao dar a notícia a família que ficou em festa, pois há anos vinha buscando algum meio de obter recurso manter e preservar o local.

Adriano de Campos Lara conta que sua família é dona da propriedade há 100 anos e ao longo do tempo ela vem se deteriorando. Por ser tombada como patrimônio o custo de uma reforma é oneroso e ficar muito caro por exigir uma mão de obra especializada. Ele destaca que foi alertado pelo técnico da Empaer sobre o MT Preservar e sua importância. “O Robson me procurou e falou sobre a iniciativa do Governo do Estado em ajudar na recuperação de patrimônios como a Fazenda Jacobina. A partir daí, buscamos juntar todos os documentos necessários para não faltar nada que pudesse inviabilizar”.

Segundo Adriano, com a ajuda financeira será recuperada a fachada, o telhado da sede da fazenda e da casa do lado que mesmo com intervenções, já foi uma senzala, mas ainda existem vestígios da época nos cômodos.

“A fazenda foi comprada pelo meu avô e segue na família. Nosso objetivo é transforma-la em uma pousada rural e, com essa ajuda financeira será um start para colocar em prática”.

Adriano de Campos Lara disse que a família ficou muito feliz com o resultado – Foto: Empaer