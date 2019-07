Leiaute do Aplic será remodelado com participação dos fiscalizados

Secretária de Gerenciamento de Sistemas Técnicos, Lisandra Ishizuka Hardy Barros

As Secretarias Geral de Controle Externo (Segecex) e de Gerenciamento de Sistemas Técnicos (Seget), do TCE-MT, irão concluir nesta quarta-feira (31.07) a etapa de discussão sobre o novo leiaute do Sistema Aplic para o ano fiscal de 2020. As reformulações estão sendo discutidas diretamente com as unidades gestoras, a Associação Mato-grossende de Municípios (AMM) e representantes das empresas especializadas que prestam serviços de gestão do Aplic, especialmente nos pequenos municípios.

Durante dois dias, o grupo avaliou e debateu as novas diretrizes do Sistema Aplic que devem ser operacionalizadas no próximo ano, durante o processo de envio de informações ao Tribunal por parte dos jurisdicionados. O debate partiu de uma proposta básica de adequações apresentada pela equipe técnica do TCE-MT. Os representantes da AMM, das prefeituras dos municípios polos e das empresas que dão suporte técnico e/ou operam o sistema, puderam, então, apresentar sugestões e demandas próprias.

Inicialmente, a secretária da Seget, Lisandra Ishizuka Hardy Barros, fez aos participantes da reunião de trabalho uma explanação sobre a proposta de leiaute do Aplic elaborada pela equipe técnica do Tribunal e as diretrizes básicas que foram consideradas.

Secretário-geral de Controle Externo do TCE-MT, Volmar Bucco Junior

Entre as diretrizes que nortearam a proposta do TCE-MT para o novo Aplic estão a divisão das cargas mensais por temas, tempestividade e qualidade; exclusão de tabelas não utilizadas e/ou de conteúdos não confiáveis; revisão de regras de validação, tabelas internas e campos, desburocratizando o sistema; bem como a definição de um catálogo de regras e o aprimoramento do atendimento eletrônico.

O objetivo das mudanças, conforme Lizandra Barros, é tornar a operacionalidade do Aplic mais simples, eficiente e confiável em seus conteúdos, e reduzir a necessidade de refazimento de operações, revisões e checagem de dados identificados como inconsistentes.

Conforme o secretário titular da Segecex, Volmar Bucco Júnior, a meta é fechar o novo leiaute do Aplic até o final de agosto, para que seja divulgado para todas as unidades gestoras. “Depois destas discussões, vamos consolidar a proposta final de mudanças e submetê-las ao Pleno do Tribunal, que é quem irá homologar as novas diretrizes do sistema Aplic. Nossa proposta é que, já na primeira carga de informações das prefeituras em 2020, todos estejam familiarizados com as alterações que serão introduzidas ao sistema”, explicou Bucco Júnior.

Aplic