Levada por enxurrada, prefeito anuncia início das obras de reconstrução de ponte e vereador comemora

O Programa Acessuas Trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência promoveu mais uma ação que oportunizou 260 atendimentos (homens e mulheres) para acesso ao mercado de trabalho em Cuiabá.

Durante dois dias (16/17), a equipe do Sistema Nacional de Emprego- SINE esteve nas quatro Unidades de Acolhimento para Adultos (Manoel Miraglia, Porto, Guia e “Hotel Albergue”) a fim de promover a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social à retornarem ao trabalho e com isso garantir a renda familiar.

O programa Acessuas Trabalho tem como público alvo populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais, em especial.

Além do cadastro no SINE, os acolhidos fizeram a carteira de trabalho digital, currículos atualizados, além de receber a carta de encaminhamento das vagas disponíveis nas empresas parceiras do município. “Essa ação em parceria com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico por meio do programa Sine da Gente conclui mais uma etapa do trabalho desenvolvido pelo programa, que tem como foco oferecer novas oportunidades à essas pessoas que buscam as unidades de acolhimento da Prefeitura para poder retomar a vida ou até mesmo melhorar com mais qualidade e dignidade”, disse a coordenadora responsável pelo programa, Claudenice Dias Latorraca.

Atualmente, o município acolhe 190 adultos, sendo 80 pessoas no “Hotel Albergue”, 40 na unidade da Guia, 30 no Porto e 40 pessoas no Manoel Miraglia.

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Além disso, faz-se necessária a criação de estratégias para o acesso ao mundo do trabalho estabelecendo relação entre os cursos ofertados, o interesse dos alunos e as demandas da economia local, regional e nacional.

“A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego”, conclui a coordenadora do Acessuas.