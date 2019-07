Levantamento do TCE sobre Turismo em MT recebe contribuições do setor

Representantes dos setores do turismo em Mato Grosso, públicos e privados, debateram com a Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal do Tribunal de Contas o potencial turístico do Estado e os principais problemas enfrentados pela iniciativa privada, conselhos municipais e estaduais e as secretarias de Turismo do Estado e dos municípios. As informações farão parte do Levantamento realizado pela Secex de Administração Municipal para entender como funciona o Turismo em Mato Grosso – desde a captação de recursos até os projetos de desenvolvimento existentes para o setor a nível estadual e federal.

Diversos temas foram discutidos durante o Painel de Referência sobre o Potencial Turístico dos Municípios de Mato Grosso, promovido pela Secex. Entre eles, a contribuição do Estado como viabilizador de melhorias; monitoramento de dados turísticos; fortalecimento do Conselho Estadual de Turismo e do Fundo Estadual de Turismo; atualização do mapa do turismo regional; criação dos conselhos municipais de turismo; e a regularização do cadeia turística junto do Fundo de Desenvolvimento do Turismo – Fundetur.

Secretário adjunto de Turismo do Estado, Jeferson Moreno

Secretário da Secex de Administração Municipal, o auditor Francisney Liberato Batista Siqueira lembrou aos participantes que todas as sugestões serão utilizadas no Levantamento, que posteriormente será utilizado para subsidiar auditorias operacionais e até mesmo representações de natureza interna. “O intuito é aperfeiçoar a política pública de turismo e fortalecer o turismo mato-grossense, que é, sem dúvida, uma importante atividade econômica geradora de empregos e renda em todas as regiões do Estado”, disse.

Participaram do Painel de Referência o secretário adjunto de Turismo do Estado, Jeferson Moreno e equipe, representantes das Prefeituras de Cuiabá, Jaciara, Nova Mutum, Tangará da Serra, Nobres, Confresa, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Várzea Grande, Alto Garças, Santo Antônio do Leverger, Barra do Garças, Juara, Primavera do Leste, Poconé e Chapada dos Guimarães.

Também técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema/MT, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV, Associação dos Lojistas de Caça e Pesca, Associação Brasileira de Hotéis, Conselho Nacional de Entidades do Turismo e Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso.

O Levantamento está sendo realizado pelos auditores Edson Reis de Souza e Clóvis de Almeida Godoi Júnior, sob a supervisão do auditor Valdir Cereali, todos da Secex de Administração Municipal do TCE-MT.