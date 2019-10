Licença para instalação de usina de álcool em Jaciara pode ser concedida até o final do ano

Foto: JOÃO RIBEIRO / Gabinete do deputado Carlos Avallone

Com objetivo de viabilizar a licença ambiental para dar início às obras de instalação da indústria de etanol Millenium Bioenergia, em Jaciara, o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) articulou para o prefeito do município, Abdo Galvin, uma reunião com o governador Mauro Mendes, na quarta-feira (2), no Palácio Paiaguás. O encontro também contou com a presença do secretário estadual de Indústria e Comércio (Sedec), César Miranda, e representantes da usina, além de outras autoridades.

Avallone avaliou a reunião como produtiva e destacou que, seguindo os trâmites legais, o governo do estado deve conceder a licença até o fim deste ano. “Vai ser um presente de Natal para Jaciara e região. Depois de instalada, a indústria vai ajudar a fortalecer a economia do município e gerar centenas de empregos”, explicou.

Na reunião, o deputado ainda elogiou a agilidade do prefeito Abdo, que deu todas as condições logísticas para que o empreendedor se instalasse no município, além da atuação da empresa que cumpriu todas as exigências técnicas e legais.

Avallone lembrou que o projeto de instalação da empresa em Mato Grosso começou quando ele ainda estava à frente da Sedec, em 2018. Em seguida, revelou que a empresa tem interesse em instalar outras unidades no estado.

“É importante lembrar o trabalho do Leopoldo Mendonça, que na época era meu adjunto na Sedec e acabou assumindo a pasta, além de outras forças políticas de Jaciara, como os vereadores que ajudaram neste projeto”, comentou.

Já o prefeito Abdo agradeceu a Avallone pela ajuda no projeto e ao governador Mauro Mendes. “Ficamos a manhã toda debatendo essa pauta muito importante para Jaciara. Estamos bem otimistas que a licença seja dada o mais rápido possível para a empresa começar sua instalação”, finalizou.