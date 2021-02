Licitação para o aeroporto de Tangará da Serra tem autorização da Secretaria Nacional de Aviação Civil

Deputado Dr. João divulgou uma grande conquista para a região médio-norte Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado estadual Dr. João divulgou neste último final de semana uma grande conquista para a região médio-norte, a autorização da licitação de reforma e ampliação do Aeroporto de Tangará da Serra “Joaquim Aderaldo de Souza”, com investimentos na ordem de R$ 10,1 milhões. A Secretaria Nacional e Aviação Civil, que é vinculada ao Ministério da Infraestrutura, enviou ofício à Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra) autorizando a realização da licitação.

De acordo com o parlamentar, as obras que serão executadas no aeroporto compreendem na recuperação de pista de pouso e decolagem (aplicação de CBUQ); construção de novo pátio de aeronaves e nova taxiway; sinalização horizontal (pintura); instalação de balizamento luminoso; instalação de biruta iluminada e farol rotativo; instalação de PAPI (nas duas cabeceiras); iluminação da área operacional; casa de força e gerador; obras complementares, além de todo o processo de certificação junto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com o investimento, a pista do aeroporto passará para a Categoria 3C, com extensão de 1500 metros por 30 metros de largura e capacidade para receber aeronaves de até 22 toneladas e até 70 passageiros.

“Foi uma conquista que terão imensuráveis benefícios para toda a população, eu e minha equipe, bem como os nossos parceiros nesta demanda, como o deputado federal Neri Geller, não mediremos esforços e trabalho para acompanhar todas as obras até a sua conclusão e inauguração” destacou o deputado.

Para o Dr. João essa é uma grande conquista para a população mato-grossense e em especial para os moradores da região médio-norte, pois com o aeroporto em total funcionamento as pessoas terão mais facilidade de acessar a cidade, bem como ajudará no desenvolvimento econômico da região.

O setor de turismo da região também irá se beneficiar com o aeroporto, pois aeronaves maiores terão condições de pouso e decolagem, garantindo que Tangará da Serra seja rota para muitas pessoas.