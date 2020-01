Lideranças Comunitárias apresentam demandas para secretária de Assistência Social

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), Rosamaria Carvalho, recebeu lideranças comunitárias da Baixada Cuiabana e de outros municípios de Mato Grosso. O encontro foi realizado na manhã desta segunda-feira (27.01), na sede da Secretaria, com a presença de representantes de Uniões, Associações e presidentes de bairros.

A secretária expos a situação do Estado e as dificuldades financeiras encontradas no Governo. Ressaltou a importância das representações na construção de uma política que envolva, principalmente, os menos favorecidos. “Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com as entidades representativas, que conhecem bem a realidade de cada comunidade”. Ela pontuou ainda os trabalhos executados pela Secretaria adjunta de Assuntos Comunitários e o apoio da primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, que tem um olhar muito sensível para as pessoas mais sofridas.

O presidente da Femab, Walter Arruda, destacou as demandas das entidades e a necessidade da construção de um diálogo direto com o Estado. “Queremos participar ativamente de todas as ações que envolvam a comunidade. Entendemos que esse Governo tem caminhado para uma melhor interlocução com as Associações, Uniões e Clubes”. Na ocasião, ressaltou a importância de uma reunião com o governador Mauro Mendes, para apresentar as reinvindicações do setor.