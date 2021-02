Lilo Pinheiro visita obras do Centro Integrado de Atendimento ao Autista

O prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, entregaram na manhã desta sexta-feira (19), computadores e kits de brinquedos para as 166 unidades educacionais da rede pública municipal. Os computadores, que serão utilizados por Professores e Técnicos de Desenvolvimento Infantil (TDI) fazem parte das ações de implementação da tecnologia na política pedagógica do município. Já os kits de brinquedos serão entregues para 75 unidades educacionais que atendem exclusivamente crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses.

Durante o ato simbólico de entrega, realizado no Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Emanuel Pinheiro falou do orgulho de junto com os profissionais, de fazer a diferença e promover avanços na Educação. “Primeiro a Educação Infantil, as nossas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que receberão os brinquedos e tudo aquilo que a gente pode transformar em amor, em atenção, em carinho e cuidado com nosso maior patrimônio que são as crianças, os nossos alunos”, destacou o gestor.

O prefeito falou sobre as ações que vem sendo realizadas pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, trazendo recursos para o Vale do Rio Cuiabá e para o interior do Estado. Disse que na capital, essas ações têm ajudado muito em todas as áreas e também na Educação, possibilitando que os gestores possam com planejamento utilizar os recursos da fonte 100, que são reinvestidos em iniciativas voltadas para a população e para o funcionalismo.

Ao se referir à entrega dos computadores, um investimento realizado totalmente com recursos próprios, destacou que o projeto é um exemplo de tudo aquilo que a gestão vem fazendo desde o primeiro mandato, que é promover melhores condições de trabalho, ao profissional da Educação, valorização e respeito. “Aqui em Cuiabá, servidor público é tratado com respeito, valorização, salário em dia, pagamento dos direitos e conquistas que é uma obrigação do poder público. Agora é avançar nas políticas públicas começando com a valorização do ser humano e do profissional da Educação e dos servidores públicos que levam para a ponta, no campo ou na cidade, as ações, os avanços e as melhorias, e movimentam o ensino e a aprendizagem na capital mato-grossense. Graças a vocês estamos vendo a educação pública cuiabana ser referência e vamos avançar mais ainda nos próximos quatro anos”, ressaltou Emanuel Pinheiro.

A secretária de Educação, Edilene de Souza Machado disse que a entrega dos computadores é um marco da gestão Emanuel Pinheiro. “Essa entrega é o ponta pé inicial para a implantação da tecnologia na rede pública municipal de Educação. Nosso objetivo principal com a aquisição desses 300 computadores, integralmente com recursos do Município, é dar suporte para os professores e Técnicos de Desenvolvimento Infantil (TDI), nas nossas unidades educacionais. Sabemos que neste momento de pandemia, das dificuldades que alguns dos nossos profissionais enfrentam. Eles vão receber os computadores que serão instalados nas salas dos professores, nas salas dos TDI, a partir da próxima semana, com mesa e cadeira, para que eles façam realmente, um bom trabalho”, disse a secretária de Educação, Edilene Machado.

Durante o evento, a gestora mencionou alguns dos projetos que serão implementados na Educação, um deles, a Escola da Inovação com ações nas áreas de infraestrutura tecnológica voltadas para professores e alunos, robótica e formação continuada dos profissionais e, uma ação inédita na rede pública de Ensino, o seguro saúde para os estudantes, não importando se estejam nas unidades educacionais ou em casa.

Edilene Machado anunciou ainda a criação de uma plataforma educacional exclusiva da rede pública municipal da Capital. “Mais uma vez Cuiabá sai na frente, com ações que visam melhorar as condições de trabalho dos profissionais, inovando no uso de tecnologias voltadas para a Educação e com isso melhorando a qualidade do ensino”, salientou Edilene Machado.

O vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, também presente à entrega dos equipamentos, destacou o empenho dos profissionais da Educação em nome da diretora de Gestão Educacional, Mabel Strobel e da coordenadora técnica de Educação, Zileide Lucinda dos Santos. “Sabemos o benefício que esses materiais e equipamentos trazem para as unidades educacionais e para o desenvolvimento físico, intelectual e social dos nossos estudantes. A política do bem é isso. É o que está acontecendo na Educação, é a gestão humanizada do Prefeito Emanuel Pinheiro comprometida em transformar Cuiabá e a vida das pessoas. Para isso temos que avançar na Educação, esse é o primeiro passo para trazermos qualidade de vida para a população”, disse ele.

Qualidade de ensino

O diretor da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof. Francisval de Brito destacou a importância do equipamento neste momento de pandemia. “Neste momento, de aulas remotas, é importante instrumentalizar o professor para melhorarmos a qualidade do seu trabalho. Com a pandemia, os professores estão em casa, muitas vezes com equipamentos que não são apropriados e mesmo assim estão produzindo aulas magnificas para que a Educação em Cuiabá não pare. Tendo esses instrumentos dentro da escola iremos melhorar e potencializar ainda mais esse trabalho e quem ganha com isso são nossos alunos”, destacou o diretor.

A diretora do Centro de Educação Infantil (CEIC) Mariana Fernandes, Rozinalva Barbosa Takagi falou sobre os avanços da Educação e disse que tanto os computadores como o kit brinquedo irão ajudar no desenvolvimento das atividades remotas e pedagógico dos estudantes. “Em 34 anos que estou na Educação esse é um momento único. Esses equipamentos vão auxiliar no desenvolvimento das crianças, contribuindo para um ensino melhor, um ensino de qualidade”, disse ela.

A diretora da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza, Luzinete Mendes de França disse que o computador será fundamental para o planejamento pedagógico diário da unidade. “Existem alguns professores com dificuldades de acesso a internet. Uma melhor condição de trabalho e valorização dos profissionais reflete positivamente na qualidade do ensino e aprendizagem dos nossos alunos”, destacou a diretora.

Investimento

Os computadores serão entregues para as Creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBC).

Já os Kit Brinquedos vão para as unidades educacionais que atendem exclusivamente estudantes na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses ao todo, 75 creches, CEIC, CMEI e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI) e fazem parte do Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil, do governo federal.