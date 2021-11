Limpurb disponibiliza serviços à população na ação itinerante ‘Ouvidoria na Rua’

A Prefeitura de Cuiabá, através da Ouvidoria Geral do Município, realiza nesta quinta-feira (11), a Ação Itinerante de Atendimento – ‘Ouvidoria na Rua’,, no Centro Cultural do bairro CPA II, região Norte da cidade, e a Empresa Cuiabana de Serviços e Limpeza Urbana (Limpurb) participa das atividades.

No local, o munícipe pode solicitar o projeto Cata-Treco, além do serviço de poda de árvores, limpeza de ruas, manutenção de luminárias, retirada de bolsões de lixo, entre outras atividades ligadas à pasta.

‘’A Limpurb sempre está à disposição do povo Cuiabano atendendo todas as solicitações no tocante a limpeza urbana’’ disse o diretor técnico, Anderson Mattos.

Um dos moradores atendidos na ação, Amâncio Rodrigues, avaliou a ação como positiva. “A Prefeitura está de parabéns. Mantem-se presente nos bairros e dá a oportunidade do povo falar, de se informar e reivindicar’’, relatou o morador que solicitou a limpeza da rua onde sua residência foi construída.

Conforme o Ouvidor Geral do Município, Heitor Reys, está primeira edição do projeto, atende os moradores do bairro CPA e entorno. “Esse é o primeiro bairro a ser atendido com o projeto, mas estaremos atendendo outros pontos da cidade. A próxima edição será na praça na praça Alencastro, no centro de Cuiabá’’ relatou Heitor.

Participam do projeto as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec), Obras Públicas, Mobilidade Urbana (Semob), Águas Cuiabá, Procon Municipal, Energisa, Ordem Pública e Controladoria Geral do Município (CGM).

O projeto será realizado até as 17 horas desta quinta-feira.