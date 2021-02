Limpurb e Obras Públicas realizam operação de limpeza na “Ilha da Banana”

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpub), em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou nesta sexta-feira (26) uma operação de limpeza em toda a área do Largo do Rosário, popularmente conhecido como Ilha da Banana, na região central de Cuiabá. A ação integrada entre os órgãos da Prefeitura de Cuiabá no local engloba a execução de trabalhos tanto manuais como mecanizados.

De acordo com o plano montado para atendimento da demanda, a atividade contará com o empenho de mais de 50 operadores de limpeza pública e o apoio de caminhões caçamba, escavadeira hidráulica e retroescavadeira. O planejamento é que durantes esses primeiros dias a ação seja realizada com a utilização dos maquinários e, posteriormente, as equipes de trabalho manual deem continuidade.

“Vamos atuar, inclusive, durante este fim de semana para garantir que todo o espaço seja atendido. Nossa previsão é de que a operação seja concluída ao longo da próxima semana. É válido destacar que essa é uma área do Governo do Estado, que há tempos não recebe um cuidado. Sendo assim, por estar exatamente no coração da cidade, resolvemos tomar essa iniciativa”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, destaca que esse tipo de atuação, feito em parceria entre os órgãos do Município, é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, visando intensificar e tornar ainda mais efetiva a prestação dos serviços públicos à população. Stopa reforça ainda que, em grande parte, as ações da Secretaria de Obras Públicas e da Limpurb estão interligadas.

“A tendência é de que esse trabalho em parceria seja cada vez mais fortalecido. Neste ano, já inserimos nossa operação tapa-buraco entre as atividades desenvolvidas no Mutirão da Limpeza da Limpurb. Também estamos atuando juntos em algumas situações de desobstrução de bocas de lobo, como no último sábado (20) na Rua Traçaia, ao lado da Arena Pantanal. Quem ganha com essa integração é a população”, comenta o vice-prefeito.