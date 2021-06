Limpurb fecha a semana com mutirões no Dr. Fábio I e na Rodovia Palmiro Paes de Barros

A Prefeitura de Cuiabá conclui a semana com mais duas grandes ações de zeladoria urbana programadas para esta sexta-feira (18) e sábado (19). Sob a coordenação da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), as atividades de Mutirão da Limpeza e Mutirão das Avenidas, atenderão neste dois dias o bairro Dr. Fábio I e a Rodovia Palmiro Paes de Barros, respectivamente.

Realizada a cada sábado em uma comunidade diferente, o Mutirão da Limpeza beneficiará os moradores do Dr. Fábio I com serviços de varrição, pintura de meio-fio, poda de árvores, roçagem, capinação e manutenção na iluminação pública. No período das 7h às 11h, mais de 250 servidores atuarão na ação que é utilizada como uma ferramenta de complemento ao trabalho executado durante a semana.

“Além disso, os quatro caminhões do Cata-treco também percorrem as ruas dos bairros. Com esse trabalho, vamos oferecer aos moradores a possibilidade de descartar de forma correta materiais inservíveis. Outro ponto importante, é que nossos maquinários serão disponibilizados para a limpeza de bolsões de lixo”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues.

Já o Mutirão das Avenidas é iniciado toda sexta-feira e continua com os trabalhos no sábado. Nesta edição, a via contemplada é a Rodovia Palmiro Paes de Barros, que desde as primeiras horas de hoje já conta com equipes de limpeza distribuídas ao longo de sua extensão. A iniciativa passou a fazer parte das ações da Limpurb no ano passado e leva para as grandes avenidas os serviços de roçagem, varrição, capinação e pintura de meio-fio.

“O prefeito Emanuel Pinheiro inaugurou nesta semana a nova iluminação da Rodovia Palmiro Paes de Barros. Agora, a via conta com um sistema formado por lâmpadas do tipo LED, que são mais econômicas e eficientes. Como seguimento desta importante obra, optamos por fazer também essa grande ação de zeladoria. É uma via extremamente movimentada, uma das portas de entrada para cidade, e precisa desse cuidado”, completa Vanderlúcio.