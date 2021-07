Limpurb inicia operação de limpeza e manutenção na iluminação pública na Av. Historiador Rubens de Mendonça

A Prefeitura de Cuiabá iniciou nesta quarta-feira (30) uma grande operação de zeladoria na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA). A ação é coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e engloba a execução dos serviços de limpeza e manutenção na iluminação pública. Conforme o planejamento, a previsão é de que a atuação dure cerca de uma semana.

“Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, vamos atender todas as grandes vias da Capital com essa operação. É claro que isso é feito seguindo um planejamento que não irá prejudicar o atendimento das demandas dos mais de 300 bairros. Estamos trabalhando para deixar Cuiabá mais limpa e bem cuidada, pois isso valoriza nossa cidade e melhora a qualidade de vida do cidadão”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues.

Durante esse período, cerca de 40 operadores de limpeza pública executarão em todo o trajeto da via atividades de capinação e roçagem nas calçadas de canteiro central, além da pintura de meio-fio. A ação teve como ponto de partida o entroncamento da Historiador Rubens de Mendonça com a Avenida Sen. Jonas Pinheiro, na região do bairro Aroeira, e seguirá o percurso até o encontro com a Avenida Ten. Cel. Duarte (Prainha).

Na sequência, a mesma equipe segue com os trabalhos por toda a extensão da Prainha, no trecho situado entre a região central e o fim da via, no bairro Porto. Somado às atividades de limpeza, também faz parte da operação o trabalho de manutenção na iluminação pública de todos esses locais atendidos. O serviço é composto por ações de troca de lâmpadas, braços, e é realizado no período noturno por duas equipes.

A grande operação montada pela Limpurb é executada como reforço às ações de zeladoria executadas em toda a cidade. Diariamente, os mais de 400 servidores da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos atuam em bairros, vias, rotatórias, praças, e outros espaços públicos, garantindo a melhoria no visual desses locais e contribuindo para a preservação ambiental.

“A Limpurb possui uma série de programas que visam garantir uma Cuiabá cada vez mais limpa. Ações como Cata-treco, Mutirão da Limpeza, eliminação de bolsões de lixo, não ajudam nesse objetivo. No entanto, todo esse empenho do poder público somente surte efeitos positivos quando acompanhados da colaboração do cidadão”, pontua o adjunto de Serviços Urbanos, Anderson Matos.