Limpurb realiza ação com retroescavadeira em córrego no Três Barras e retira dez toneladas de entulho

Em decorrência do heliponto instalado no Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho”- HMC, o idoso D.M., 68 anos, morador da zona rural do município de Jaciara (fistante a cerca de 140 km da capital), chegou com agilidade na segunda-feira (14), ao setor de urgência e emergência.

O idoso é trabalhador rural, e sofreu acidente ao tentar alimentar um boi. Ele foi levado ao hospital por meio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). O transporte aéreo economizou tempo gasto ao paciente, o que levaria duas horas de deslocamento por via terrestre.

Em funcionamento desde o mês de novembro do ano de 2019, o heliponto do HMC tornou-se imprescindível em casos mais graves. É a primeira unidade do Estado, tanto na rede pública como da privada, a contar com um heliponto para receber o transporte emergencial de vítimas de acidentes graves que necessitam de atendimentos urgentes e que são mais distantes.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, a estrutura nova e moderna do heliponto garante conforto no deslocamento, transporte mais seguro, ágil e humanizado. “Tempo é vida! Minha preocupação é com a população, principalmente com a vida das pessoas, por isso investimos na saúde. Hoje somos referência em saúde pública, fator importante em minha gestão”, ressalta.

Diretor Geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, que administra o HMC, destaca que a agilidade do atendimento é importante para salvar vidas. “Foi pensando na população mato-grossense que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, lutou para viabilizar o heliponto para recebimento aéreo de pacientes. Este recurso tem papel estratégico e permite ao paciente chegar em poucos minutos para ser atendido”, pontua.

Ao completar dois anos de funcionamento, os dados apresentam balanço positivo em favor da vida. No ano de 2021 foram cerca de 60 pacientes recebidos no HMC através do heliponto, e em 2022, até esta data, já foram três pacientes.

Setor de Urgência e Emergência – Recebe pacientes com necessidade de atendimento imediato. Tem toda tecnologia necessária para primeiros socorros, em casos de reanimação, suturas, politraumas, intoxicações e outros. O setor possui equipe altamente especializada de multiprofissionais capacitados para realizar procedimentos necessários para cada tipo de intercorrência.