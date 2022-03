Limpurb realiza ação de limpeza na Avenida Beira Rio e no Parque da Família

Os alunos do projeto Misc Sonoro retomam as atividades a partir da próxima quarta-feira (9). A aula inaugural será realizada às 18h no Museu da Imagem e do Som, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá.

O projeto dará continuidade ao curso para os alunos de flauta doce e violão do projeto Misc Sonoro de 2021, reforçando o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com a valorização cultural.

“O Misc Sonoro não pode parar, tem que continuar. Queremos valorizar a cultura local, o artesanato, os nossos poetas, escritores e músicos para que possam ser reconhecidos e tenham uma vida digna. Queremos valorizar todas as manifestações culturais. Temos muitos sonhos e projetos para uma Cuiabá melhor e isso depende de darmos o nosso melhor. Nós queremos estar onde o povo está, nos quatro cantos da cidade. O nosso desafio é fazer de Cuiabá um polo, não só educacional, mas também cultural”, destaca o secretário Aluízio Leite.

Conforme a coordenadora pedagógica e professora, Josi Crispim, em 2022 o projeto ainda contará com duas novidades. Além de aulas de teoria musical na modalidade online visando as pessoas que têm dificuldade com o deslocamento, também terá uma turma para crianças com necessidades especiais.

“O Misc Sonoro é um projeto que aos poucos vem tomando corpo e se consolidando como uma atividade permanente do Misc, principalmente, por ter como objetivo proporcionar o contato inicial com a educação musical. Fico feliz e acho importante a continuidade das oficinas”, pontuou Josi.