Limpurb realiza ações nas principais avenidas e praças da cidade

Publicado na Gazeta Municipal nº 285, de quinta-feira (23), o edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro Reserva da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, em várias áreas de atuação. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje (27). São 2.268 vagas para contratação imediata após o certame e mais 1.628 para cadastro de reserva. Veja a íntegra do edital.

“Estamos fazendo este processo seletivo para preenchermos nosso quadro de servidores que está bastante desfalcado, principalmente nas áreas que demandam maior especialização. Também estamos cumprindo as recomendações dos órgãos de controle, com transparência e responsabilidade”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Os interessados devem se inscrever a partir das 00h01min do dia 27/12/2021 até as 23h59min, do dia 16/01/2022, somente por meio do site do Instituto Selecon: www.selecon.org.br. As inscrições serão efetivadas com a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 40,00 para as funções cujo pré-requisito seja o nível superior e superior com especialização e R$ 35,00 para as funções cujo pré-requisito seja o nível médio técnico e o nível médio.

As vagas destinadas para pessoas com formação em Nível Médio são para as seguintes funções: Administrativo, Atendente Central – Call Center, Cuidador em Saúde, Lactarista, Motorista de Ambulância e Vigilante. Para o Nível Médio Técnico, as vagas são para Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Farmácia e Técnico em Saúde Bucal.

Os cargos com exigência de formação de Nível Superior são para as funções de Analista de Rede, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assessor de Apoio Jurídico, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Profissional de Nível Superior, Psicólogo, Psicopedagoga e Terapeuta Ocupacional.

As funções com exigência de formação de Nível Superior com Especialização são para: Médico – Broncoscopista, Médico – Cardiologista, Médico – Cirurgião Geral, Médico – Cirurgião Vascular, Médico – Clinico Geral, Médico – Dermatologista, Médico – Endocrinologista, Médico – Gastroenterologista, Médico – Ginecologista, Médico – Hematologista, Médico – Hepatologista, Médico – Infectologista, Médico – Intensivista, Médico – Nefrologista, Médico – Neuro-Pediatra, Médico – Oftalmologista, Médico – Ortopedista, Médico – Otorrinolaringologista, Médico – Pediatra, Médico – Pneumologista, Médico – Psiquiatra, Médico – Reumatologista, Médico – Ultrassonografista e Médico – Urologista. Para estas funções, além da comprovação de graduação da função a ser exercida, será exigida a comprovação de Certificado de Residência Médica na especialidade.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão enviar cópias dos seus títulos, conforme a função escolhida, somente via Upload, através do site www.selecon.org.br. A documentação será analisada e pontuada pela Banca de Avaliação de Títulos.

Os contratos temporários terão vigência máxima de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente.