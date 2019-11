Lions Club de Mato Grosso será homenageado com sessão solene

Foto: Ronaldo Mazza

O Lions Club de Mato Grosso será homenageado com uma sessão solene na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (14), às 16 horas, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour. O requerimento é de autoria do deputado estadual Paulo Araújo (PP). Durante a solenidade, 64 pessoas irão receber o título de cidadão mato-grossense.

“Queremos com essa homenagem parabenizar os membros do Lins Club pelos relevantes serviços prestados no estado de Mato Grosso. Essa poderosa estrutura atua em diversas áreas, prestando serviços comunitários, preservando o meio ambiente, fomentando a cultura de paz, merecendo, assim, todo nosso reconhecimento”, pontuou Araújo.

O Lions Clube Internacional é a maior organização de serviço do mundo, com mais de 1.400.000 sócios em mais de 46 mil clubes e inúmeras histórias de pessoas agindo para melhorar suas comunidades. Em Mato Grosso, a associação conta com mais de 1468 integrantes, representada por diversos clubes na capital e no interior.

A missão dos Lions Clubes é capacitar voluntários para servir as comunidades, atender as necessidades humanas, fomentar a paz. Dentre os serviços oferecidos, estão: combate à fome; preservação do meio ambiente; prevenção do câncer infantil; visão e diabetes.

Serviço

16h – Sessão solene – Homenagem ao Lions Club Mato Grosso

Data: 14 de novembro de 2019 (quinta-feira)

Local: na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no Plenário das Deliberações Renê Barbour.