Live discute produção de leite em Compost Barn

Para buscar novas referências ligadas à cafeicultura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – AC) participou da edição 2021 da Semana Internacional do Café, um dos maiores eventos mundiais do setor.

Evento promove integração nacional para desenvolvimento da cafeicultura. Foto: Reprodução

A programação foi realizada de 10 a 12 deste mês na Expominas, espaço localizado em Belo Horizonte (MG). Realizada desde 2013, a feira de negócios vem unindo na capital mineira as principais forças da agroindústria do café para formar um dos maiores eventos mundiais do setor, conectando e gerando oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.

Representando o SENAR – AC, participaram do evento Stefanye Torres, coordenadora de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), e o supervisor técnico Dailan Pinheiro. Atualmente, a ATeG voltada para a cafeicultura no estado do Acre beneficia mais de 70 propriedades distribuídas nos municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Programação foi realizada na Expominas, em Belo Horizonte (MG). Foto: Reprodução

“Foi uma experiência gratificante, pois além de trocarmos ideias com nossos parceiros do SENAR – MG, pudemos ter acesso à uma visão macro de regiões superdesenvolvidas na cafeicultura, como o estado de Minas Gerais, e assim observar potenciais que podem ser trabalhados e melhorados no estado do Acre através da ATeG”, destacou Stefanye.

“Além de representantes das instituições e secretarias dos Estados participantes, também estiveram presentes produtores de café de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Acrelândia. É renovador poder ver a força de vontade deles, pois esta é uma cadeia produtiva rentável e de extrema relevância para o agronegócio brasileiro”, afirmou Dailan.

Comitiva acreana reuniu, além do SENAR – AC, produtores rurais, lideranças políticas e secretário estadual. Foto: Reprodução

A comitiva do Acre em Minas Gerais também contou com as presenças do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), do secretário de Produção e Agronegócio do Acre (SEPA), Nenê Junqueira; e do diretor-presidente da Cageacre, Jessé Cruz.

Para o ano de 2022, o SENAR – AC planeja expandir o atendimento aos produtores de café no Estado, com o objetivo de alcançar 175 propriedades atendidas gratuitamente pela metodologia de ATeG.