Live show faz releitura de sambas do inesquecível Cartola nesta sexta (28)

Bate, outra vez, com esperanças o meu coração… Quem não se emociona ao ouvir essa música? A mais clássica do Cartola, um dos maiores sambistas de todos os tempos, canção que está no repertório do espetáculo “CARTOLA”, show musical em formato de live com transmissão pelo youTube AQUI que acontece nesta quarta-feira (28), às 20h. O projeto foi contemplado em edital da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, executada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio do Conselho Municipal de Política Cultural.

Ao lado do pianista e cantor Jefferson Neves, a cantora e produtora cultural Deize Águena propõe dividir as interpretações com arranjos bem particulares. Eles vão ocupar o palco com o guitarrista Sidnei Duarte, o baixista Paulinho Nascimento e o baterista Thiago Costa, e cantar clássicos do ícone do samba.

Os músicos apresentam neste espetáculo uma pequena parte da obra melodiosa de Cartola, de canções tão emblemáticas como Camarim, parceria com Hermínio Bello de Carvalho, Disfarça e Chora, com Dalmo Castelo, costurados com as histórias de sua vida e de suas canções. Um presente de grandes instrumentistas de Cuiabá para os expectadores em isolamento social.

A intérprete Deize Águena lembra que, há 25 anos, na convivência com os seresteiros do Choros e Serestas, se encantou com a obra de Cartola, compositor e poeta que escrevia sobre sua vida e suas escolhas com muita simplicidade. “Desde então, apresento propostas em releituras, utilizando de instrumentos com sonoridades diferentes e repertório mais adequado a eles”, comenta Deize.

Em 2015, Àguena realizou o show “Cartola na Academia”, na Academia Mato-Grossense de Letras. Desta vez, em decorrência da pandemia da COVID-19, o público acompanha o espetáculo de casa.

“Durante o período de isolamento social recebi inúmeras mensagens de amigos e seguidores relatando a saudade dos bons momentos nas rodas de samba e apresentações, em que a alegria e o calor humano eram presentes. Nas apresentações oportunizadas por meio de lives nas diferentes plataformas, também constatei a ânsia das pessoas em ouvir boa música e compartilhar seus momentos de isolamento”, completou a cantora.

Os amantes de uma boa música também poderão interagir pelo canal e ouvir as histórias das músicas em breves comentários.

O local escolhido para a realização da live é o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, que possui iluminação e sonorização adequados e bem planejados, oferecendo assim um show aconchegante com uma transmissão de alta qualidade.

A transmissão será pelo canal da cantora Deize Águena AQUI.

**com informações da assessoria Tania Rauber (65) 99992-3062

SERVIÇO

O que: Live Show “Cartola”

Quando: 28/04/21

Horário: 20h

Exibição: Canal de Deize Águena no YouTube

Valor: Gratuito

Projeto: Lei Federal Aldir Blanc Cuiabá em Cuiabá – Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Equipe Técnica

Produção Executiva

Enio Castilho

Assessoria de Imprensa

Tania Rauber

Criação Publicitária

Natalia Andrade

Fotografia

Karen Malagoli

Assessoria Contábil

Wivianynn Barbosa

Fotos

1 – Pianista e cantor Jefferson Neves e a cantora e produtora cultural Deize Águena

Crédito: Rany Carneiro

2 – Músicos (da esquerda para direita)

Thiago Costa – baterista

Paulinho Nascimento – baixista

Sidnei Duarte – guitarrista

Créditos: Aroldo Maciel