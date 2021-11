Livro sobre história geológica do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães será lançado no dia 30

Os registros da vida no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que permaneceram preservados nas rochas por milhões de anos, são retratados no livro Geoparque Chapada dos Guimarães – uma viagem pela história do planeta, que será lançado na próxima terça-feira (30.11), às 16h, no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O livro irá divulgar estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), e de outras instituições. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) é apoiadora do projeto Geoparque Chapada dos Guimarães, que possibilitou as pesquisas que culminaram na publicação, que conta a história geológica do Parque Nacional a partir da exploração de registros paleontológicos do período Paleozoico e Mesozoico.

A publicação está dividida em 10 capítulos que contam os processos geológicos que formaram as rochas que são vistas nas belas paisagens, compondo os paredões e cachoeiras da região. As rochas marcam períodos em que a região já foi mar, deserto, teve vulcões e foi habitada grandes dinossauros.

O projeto Geoparque de Chapada dos Guimarães, surgiu como uma iniciativa de popularizar o conhecimento produzido por geólogos, geógrafos, turismólogos e de outros profissionais, visando levar essa informação de forma sistematizada para profissionais do turismo, comunidades locais, estudantes, pesquisadores e profissionais, para desta forma fomentar o desenvolvimento sustentável através do geoturismo e ações pedagógicas.

A publicação do conteúdo foi viabilizada por meio do apoio da Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo), da Associação Profissional dos Geólogos do Estado de Mato Grosso (Agemat) e da Associação de Geólogos de Cuiabá (Geoclube), com patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MT).

Os interessados em participar do lançamento do livro, poderão acompanhar de forma presencial ou pelo YouTube da FEBRAGEO. As inscrições podem ser feitas CLICANDO AQUI.

Workshop Geoparque Chapada dos Guimarães Para divulgar a riqueza histórica e ambiental do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e o potencial turístico da localidade, o "III Workshop do Geoparque Chapada dos Guimarães" trará especialistas para palestrar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, na Assembleia Legislativa de Cuiabá.

Entre os temas abordados nos cursos, minicursos e palestras, estão turismo e natureza, dinossauros no Brasil, geodiversidade e geoturismo no Centro-Oeste e no Parque de Chapada dos Guimarães. Os painéis mostram o potencial da localidade de se tornar um Geoparque Global da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), de importância internacional.

Confira a programação completa no site do evento, CLICANDO AQUI.

O evento é uma realização da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo), da Associação Profissional dos Geólogos do Estado de Mato Grosso (Agemat) e da Associação de Geólogos de Cuiabá (Geoclube), e conta com o patrocínio master do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MT).

*com informações da assessoria