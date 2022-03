Livros didáticos de História e Geografia de Várzea Grande inauguram um novo momento na Educação Municipal

A Unidade de Saúde de Atenção Primária do bairro Santa Isabel, realizou ações do programa Várzea Grande + Mulher, na manhã de sexta- feira, 11 de março. Integrando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, o evento é idealizado pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT, que reservou a data para dar início às atividades da Saúde da Mulher em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Durante todo mês de março, haverá nas Unidades Básicas de Saúde do município, uma série de palestras específicas que abordam a prevenção dos cânceres mais comuns entre as mulheres, especificamente do colo do útero, além de proporcionar dicas de alimentação saudável aliada às ações de beleza e bem estar.

Também serão intensificados os serviços de exames, como as coletas de Papanicolau (CCO), consultas ginecológicas, testes de sífilis, HIV, ISTs em geral e as atividades de educação em saúde, além da vacinação contra o HPV em meninas e meninos seguindo o calendário de idade recomendado pelo Ministério da Saúde.

A primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo Baracat, e o secretário municipal de Saúde Gonçalo de Barros, na abertura do evento, foram unânimes ao afirmarem que o mês da mulher também é voltado ao cuidado da Saúde Feminina no âmbito do Sistema Único de Saúde.

“A mulher quando cuida da sua saúde, é um gesto de amor à vida. O incentivo à promoção da Saúde da Mulher fez parte da nossa pauta da programação do mês de março, e não poderia ser diferente. Serão ações dedicadas ao trabalho educativo e de prevenção para a realização do autoexame, além de orientações sobre a prática de atividade física, orientações de alimentação saudável, cuidado com as emoções. Pensamos nos vários segmentos, incluindo o Sistema Único de Saúde, que por Lei estabelece uma série de garantias relacionadas à saúde feminina, fundamentais para a ampliação da qualidade de vida e empoderamento das mulheres”, ressaltou a primeira-dama e promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, desde a constituição do SUS foram elaboradas políticas públicas com foco na atenção integral à saúde das mulheres, além da publicação de legislações e normas que asseguram os seus direitos. Para ele, a garantia desses direitos contribui para o “acesso a diagnósticos precoces e tratamentos de agravos e doenças, além da saúde da mulher gestante e o bebê”, informou.

O secretário explicou para Kika Dorilêo Baracat, que o próximo passo, e prioridade deste ano da Gestão da Saúde, com a amenização da pandemia, a Saúde de Várzea Grande, em conjunto com as pastas da Administração Pública do município, de Educação e Assistência Social, vão formular um planejamento macro, para assegurar todos os direitos da mulher no que compete ao SUS e as áreas.

“Entendo que a mulher tem vários Direitos Constitucionais garantidos, e precisamos juntar estas políticas públicas que as contemplam, em um único programa, agregando as Pastas da gestão do prefeito Kalil Baracat que trabalham no cumprimento desses direitos. Na Saúde posso citar o direito à realização do pré-natal, incluindo acompanhamento especializado durante toda a gravidez, que também é uma garantia do SUS. Durante a gestação são realizados exames, consultas e orientações na Unidade Básica de Saúde e, em casos mais delicados, em maternidades ou centros de referência. O acompanhamento é importante para detectar doenças que possam afetar o desenvolvimento do bebê e também para orientar a mãe sobre o aleitamento materno, vacinas, alimentação e cuidados com a criança, além da Saúde da Mulher em todos os aspectos. Visando isso, vamos criar a política municipal de ‘Atenção Integral e Humanizada à Mulher’ às várzea-grandenses. Esta ação de hoje foi o pontapé inicial, sobre todo um planejamento que está sendo revisto na reorganização das redes de atenção do SUS municipal integrando as ações do GAAT”, disse o secretário Gonçalo de Barros.

Finalizou o secretário dizendo que as mulheres que trabalham nas unidades de saúde, e em todas as áreas do SUS, “são grandes guerreiras, principalmente neste período de pandemia. Por isso, devemos promover discussões que valorizem ainda mais nossas servidoras, que cuidam do próximo nas suas fragilidades em saúde. Vamos cuidar também de quem cuida de nós”, agradeceu o secretário.