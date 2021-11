Lucas do Rio Verde e outros quatro municípios recebem parecer favorável à aprovação das contas de governo

O Procurador-geral de Contas Alisson Carvalho de Alencar foi selecionado para cursar pós-doutorado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). A conquista foi resultado de muito empenho e dedicação na constante busca por conhecimentos.

O Projeto de pós-doutorado selecionado tem o tema “O Portal Nacional de Compras Públicas como ferramenta de e-marketplace: Arranjo de Eficiência para as compras governamentais Brasileiras” visa a construção de base teórica, jurídica e técnica para a implementação de um e-marketplace no sistema de contratações da Administração Pública, mediante inclusão no Portal Nacional de Contratações Públicas.

De acordo com o Procurador-geral de Contas do MPC-MT foram semanas de bastante estudo e dedicação. “Tive a honra de ser selecionado para cursar pós-doutorado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, com um projeto de pesquisa sobre eficiência nas compras governamentais brasileiras. Tenho a convicção de que a pesquisa que vou desenvolver na Universidade de São Paulo será mais um importante passo para que minha atuação no serviço público em prol da sociedade seja cada vez mais efetivo e eficaz”, disse o Procurador-geral de Contas.

A Vaga no pós-doutorado na USP é voltada para o desenvolvimento do pensamento científico e realização de pesquisa avançada, que se destina ao estudo ou práticas do setor público, com especial destaque para as áreas do Controle Externo, Controle de Resultados da Administração Pública; Inovação no Controle Externo e na Gestão Pública, Auditoria de Resultados, entre outras áreas.

Iniciativas como essa fazem do MPC uma instituição de qualidade técnica e excelência nos serviços prestados à sociedade. “Agradeço aos coordenadores Profa. Dra. Ana Carla Bliacheriene e Prof. Dr. Luciano Vieira de Araújo pela confiança na admissão ao grupo que realiza relevantes estudos sobre o Controle Externo da Administração Pública e as novas tecnologias.”

